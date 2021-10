Amazfit ย้ำยอดขายเกิน 100 ล้านชิ้น เปิดตัว GTR 3 Pro ฝังพื้นที่เก็บไฟล์ MP3 ในตัวเรือน

อะแมซฟิต (Amazfit) ย้ำยอดขายเกิน 100 ล้านชิ้น เผยอัตลักษณ์ของแบรนด์ใหม่โดดเด่นกว่าเดิม พร้อมเปิดตัวสมาร์ทวอทช์ตระกูล GTR 3 ซึ่งรุ่นเด่นคือ GTR 3 Pro ที่ฝังสตอเรจเพื่อให้พื้นที่เก็บไฟล์ MP3 ในตัวเรือน มั่นใจสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการเร่งฟอร์มและทำผลงานให้ดีขึ้น #UP YOUR GAMEนายฮวง หวัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Amazfit กล่าวถึงการเปิดตัวอัตลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ที่โดดเด่น ว่าเพื่อเฉลิมฉลองการแสดงออกและสะท้อนคุณค่าและไลฟ์สไตล์อย่างกล้าหาญยิ่งขึ้น โดย Amazfit เป็นแบรนด์ของ Zepp Health ซึ่งได้จัดส่งอุปกรณ์ไปแล้วกว่า 100 ล้านชิ้นตั้งแต่ปี 2557 ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าอัตลักษณ์ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงสีสันโดดเด่นและวิวัฒนาการที่สนุกสนานของโลโก้ Amazfit บนวิสัยทัศน์ของ Amazfit คือการทำให้ผู้คนมีอิสระ ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ล้ำสมัย มีสไตล์“เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของผู้คน – ช่วยให้พวกเขาได้แสดงถึงบุคลิกภาพ พลังงาน และทัศนคติ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะรีเฟรชและอัพเกรดแบรนด์ Amazfit เพื่อการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ดีกว่า และส่งเสริมให้ผู้คนใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิม สำหรับก้าวแรกในการเดินทางครั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะแสดงโลโก้ใหม่ Amazfit ที่นำเสนอโลกที่มีสีสัน และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นหนึ่งเดียว”ความคืบหน้าล่าสุดของ Amazfit คือการร่วมมือกับผู้บุกเบิกในโลกแฟชั่นชั้นนำอย่าง HELIOT EMI และ Christian Cowan ซึ่งมีการผสาน Amazfit เข้ากับการแสดงแฟชั่นโชว์ที่ Paris Fashion Week และ New York Fashion Week ตามลำดับความร่วมมือกับนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำ เป็นผลมาจาก Amazfit ได้เปิดตัวสินค้า GTR 3 และ GTS 3 ซีรี่ย์ ซึ่งเป็นชุดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายอันล้ำสมัยที่นำเสนอควบคู่ผ่านสมาร์ทวอชท์ ที่เก๋ไก๋ และมีสไตล์ 3 รุ่น และทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเร่งฟอร์มผลงานให้ดีขึ้น โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ GTR 3 Pro, GTR 3 และ GTS 3 ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผู้คนนำทางโดยไม่ต้องพยายาม ทั้งในและนอกโลกดิจิทัลพร้อมสร้างความสมดุลย์และความสำเร็จไปพร้อมกันในช่วง Paris Fashion Week ทาง Amazfit ได้ผสานแฟชั่นกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์อัฉจริยะสามารถกลายเป็นตัวขับเคลื่อนในสไตล์ส่วนตัวที่สามารถสวมใส่ในหรือนอกรันเวย์ได้อย่างไร สมาร์ทวอทช์ของ Amazfit ที่ประกอบด้วยรุ่น GTR 2, GTS 2e และ T-Rex Pro สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนมีก้าวแรกในการเข้าสู่โลกฟิตเนสอัจฉริยะAmazfit GTR 2 และ GTS 2 ซีรี่ย์ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ BioTracker 2 PPG ที่พัฒนาขึ้นเองมีความแม่นยำสูง ด้วยระบบเอ็นจิ้นเซ็นเซอร์อันทรงพลัง ที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในการปกป้องสุขภาพได้รอบด้าน ค่า PAI ที่คำนวณมาจากข้อมูลที่มีการประมวลผลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ, เวลาในการออกกำลังกาย รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ ด้วยอัลกอริทึ่ม ซึ่งค่านี้ให้การประเมินสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โดยพิจารณาข้อมูลสุขภาพเฉพาะของพวกเขา, เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปAmazfit ย้ำว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ HELIOT EMIL โดยมีการแชร์วิสัยทัศน์เดียวกันที่ว่า แฟชั่นควรมีสไตล์ ใช้งานได้จริง สวมใส่ได้ และมีประโยชน์ ในแง่ความสวยงาม ภายใต้ความร่วมมือที่งดงามนี้ ผลิตภัณฑ์ GTR 3 และ GTS 3 ซีรี่ย์ นำเสนอแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ผ่านไปยังผู้บริโภคที่ให้คุณค่าช่วยให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น.