“เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย” เผย 3 เป้าหมายธุรกิจ ชู 2 งานด่วนหลัง MD ใหม่นั่งครบไตรมาส

เปิดวิสับทัศน์ “กิตติพงษ์​ อัศวพิชยนต์” กรรมการผู้จัดการคนแรกของ "เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย" (Salesforce) ระบุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในปีนี้มี 3 เรื่อง ชี้ภารกิจเร่งด่วนในฐานะ MD คนใหม่ของประเทศไทยถึงช่วงปีหน้าคือการสร้างความไว้วางใจให้องค์กร ยอมรับความท้าทายช่วง 2-3 เดือนที่ตั้งสำนักงานในไทยตั้งแต่ ก.ค. 64 คือข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19กิตติพงษ์​ อัศวพิชยนต์ รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย กล่าวถึง 3 เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในปีนี้ และแนวโน้มการเติบโตในประเทศไทยว่า เป้าหมายแรกคือการมุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จกับลูกค้าของเซลส์ฟอร์ซในไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสนับสนุนกับองค์กรต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อรับมือกับโลกที่ยังต้องเผชิญกับโรคโควิด-19“เป้าหมายที่ 2 คือการพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกภาคส่วนที่สำคัญของประเทศ ให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของโซลูชั่น บริการ และทีมงานของเรา และประการที่สามคือ การนำโซลูชั่นที่ล้ำหน้าไม่ว่าจะเป็น โซลูชั่น Financial Services Cloud โซลูชั่น Health Cloud หรือ การสรรสร้าง Digital HQ หรือ สำนักงานใหญ่ดิจิทัล ด้วย Slack และอีกหลากหลายเข้ามาให้บริการ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนรอบด้านให้องค์การต่างๆในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ในส่วนของแนวโน้มการเติบโตในประเทศไทยนั้น กิตติพงษ์เผยว่าเซลส์ฟอร์ซยกให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้เศรษฐกิจตามแผน Thailand 4.0 ทั้งนี้ ยังมีรายงานเอกสารไวท์เปเปอร์ของ IDC ประจำปี 2021 หัวข้อ “The Salesforce Economy Impact” ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Salesforce Ecosystem หรือระบบนิเวศเซลส์ฟอร์ซจะสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจในประเทศไทยถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯและงานใหม่กว่า 31,200 ตำแหน่งภายในปี 2026 และนอกจากนี้ ทุก ๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เซลส์ฟอร์ซได้ พันธมิตรในประเทศไทยจะได้ 6.28 ดอลลาร์สหรัฐฯภายในปี 2026 อีกด้วย“เรามองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้าไทยของเรา และเป็นโอกาสในการช่วยขยายจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในประเทศไทยให้มีมากขึ้น เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าระบบดิจิทัลจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยุคของการแพร่ระบาดใหญ่ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ พันธมิตร และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลของเราคือ Trailhead เราต้องการที่จะนำแพลตฟอร์มนี้เข้ามามีส่วนช่วยจัดการและตอบโจทย์ความจำเป็นของการสร้างบุคลการตลอดจนการสร้างทักษะใหม่ให้บุคลากรที่มีอยู่เดิมให้มีทักษะและความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการในการขับเคลื่อนองค์กรและเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล” กิตติพงษ์ระบุสำหรับภารกิจเร่งด่วนในฐานะ MD คนใหม่ของประเทศไทยช่วงปลายปีนี้-ปีหน้า กิตติพงษ์เผยว่าภารกิจในฐานะ MD คนแรกของ เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย คือ การสร้างองค์กร Salesforce ให้เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Enterprise) ของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ในประเทศไทย ตลอดจนพนักงานของบริษัทกิตติพงษ์อธิบายว่าการที่จะเป็น Trusted Enterprise ในนิยามของ Salesforce คือการที่บุคลากรของบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจยึดถือค่านิยมหลักขององค์กรคือ Trust และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรกเสมอ (Put Customers First) และนำแนวทางของ Digital HQ มาใช้ในการดำเนินการขององค์กรใหม่นี้ ทั้งนี้การดำเนินงานก็จะให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) และดำเนินตามนโยบายของบริษัทในการรับมือกับ Climate Change ที่จะบรรลุเป้าหมายในการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)“ในประเทศไทย เราตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในภาคส่วนใหม่ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ภาครัฐและลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น นอกจากนี้ เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ เช่น Financial Services Cloud, Health Cloud, Digital HQ with Slack ให้กับลูกค้าของเรา โดยเป้าหมายของเราคือการเข้าถึงลูกค้าหลากหลายขนาดและอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดโมเดลของการทำ digital transformation ในรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ ที่จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ และการนำไปต่อยอดให้กับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศได้”สำหรับความคืบหน้าช่วง 2-3 เดือนที่ตั้งสำนักงานในไทยตั้งแต่ ก.ค. 64 กิตติพงษ์เผยว่าได้เห็นการนำเอาวิสัยทัศน์ของ Digital HQ มาใช้จริงภายในออฟฟิศเซลส์ฟอร์ซประเทศไทย โดยพนักงานของบริษัทเกือบทั้งหมดเริ่มทำงานรูปแบบดิจิทัลตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน“เราต้องขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าของเราเป็นอย่างยิ่งที่เปิดรับและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัลกับเซลส์ฟอร์ซ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม”.