"ฟอร์ติเน็ต” รับรางวัลสุดยอดไฟร์วอลล์ 2 ปีซ้อน

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) รับรางวัล Customers Choice ในรายงาน 2021 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' สำหรับผลิตภัณฑ์ Network Firewalls และด้านโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge ด้วยผลิตภัณฑ์ Secure SD-WAN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำภาพความทุ่มเทของฟอร์ติเน็ตในการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมความปลอดภัยกับเครือข่ายในแพลตฟอร์มหลอมรวมเดียวกันชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า ในทุกๆ ปี รายงาน Gartner Peer Insights จะเลือกผู้ค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนพึงพอใจจากผู้ใช้มากที่สุดผ่าน Voice of Customers โดยดูจากจำนวนของบทวิจารณ์และการให้คะแนนโดยตรงจากผู้ใช้งานหลากหลายองค์กรในหลายภูมิภาค เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม การ์ทเนอร์รักษาเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดโดยตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่สุด ล่าสุด ฟอร์ติเน็ตได้รับการวิจารณ์ 1,713 รายการ ในวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา จากลูกค้าผู้ใช้งานจริงจากกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทและขนาดของธุรกิจอันหลากหลาย ซึ่งนับเป็นยอดรีวิวสูงสุดในผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายเมื่อเปรียบเทียบกับยอดรีวิวของผู้ค้าทุกค่ายทั้งหมด“เราภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรตินี้อีกครั้ง และขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ร่วมการรีวิว ขอขอบคุณลูกค้าในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจและเลือกโซลูชันของฟอร์ติเน็ต ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุด เต็มไปด้วยความคุ้มค่า ใช้งานง่าย จึงช่วยลดภาระขององค์กรลงได้อย่างมาก"นอกจากนี้ การ์ทเนอร์ได้ประเมินประสิทธิผลของผู้ผลิตในการตอบสนองความต้องการขององค์กรในกรณีการใช้งานสำคัญหลักๆ (Use Case) ซึ่งฟอร์ติเน็ตได้รับคะแนนสูงที่สุดเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน สำหรับกรณีใช้งานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์องค์กรในรายงาน Gartner Critical Capabilities for Network Firewalls ประจำปี ค.ศ.2019 และ 2020 ด้วยคะแนน 3.67/5 และ 3.71/5 ตามลำดับอีกด้วยไฟร์วอลล์ฟอร์ติเกต (FortiGate Next-Generation Firewall) เป็นอุปกรณ์สำคัญในซิเคียวริตีแฟบริค แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัย (Security-driven networking) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยปกป้องส่วนเอจของเครือข่ายและองค์กรในทุกขนาด ในขณะที่ยังให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายในระดับสูงได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ ไฟร์วอลล์ฟอร์ติเกตใช้ชิปประมวลผลข้อมูล (Security Processing Units : SPUs) ที่ฟอร์ติเน็ตพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อทำงานด้านความปลอดภัยเครือข่ายโดยเฉพาะ ส่งให้ฟอร์ติเกตมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง จึงได้คะแนนการประมวลผลความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรมฟอร์ติเน็ตย้ำว่า ด้วยไฟร์วอลล์ฟอร์ติเกต องค์กรจะสามารถจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดภายในและภายนอกเครือข่ายได้ ขณะเดียวกัน ก็คุ้มค่าการลงทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มความคล่องตัว และขยายการทำงานแบบผสานรวมกับระบบนิเวศด้านความปลอดภัยอื่นมากกว่า 400 ค่ายได้