เปิดมุมมองซีอีโอรุ่นใหม่ เผยเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จกับแล็ปท็อปคู่ใจที่สอดรับสไตล์การทำงาน พร้อมตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ในยุค New Normal

ปัจจุบัน การ Work From Anywhere กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของคนทำงานไปเสียแล้ว และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาแล็ปท็อปคู่ใจสักเครื่องที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งนอกจากจะต้องประมวลผลฉับไวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและรวดเร็วแล้ว ยังต้องโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมและดีไซน์ โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทั้งความคล่องตัว ภาพลักษณ์ และความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอทุกฟังก์ชันทุกสถานการณ์เนื่องในโอกาสเปิดตัว HUAWEI MateBook Family 2021 หัวเว่ยจึงร่วมกับจัดเวทีเสวนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟในหัวข้อโดยเชิญผู้บริหารรุ่นใหม่ที่นับเป็นไอคอนแห่งความสำเร็จทางธุรกิจจากหลากหลายแวดวง ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคาร์นิวาล ซัพพลาย จำกัด ร้านสตรีท แฟชันมัลติแบรนด์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด ค่ายเพลงคนรุ่นใหม่ ต้นสังกัดของศิลปินชื่อดังอย่าง The Toys, Bowkylion, Whal & Dolph และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สร้างรอยยิ้มให้คนรักเสียงดนตรีมานานกว่า 5 ปีผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) บริษัทเจ้าของโปรเจกต์ ‘Village of Illumination’ งานเทศกาลประดับไฟใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย และเมืองโบราณ สมุทรปราการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) มาร่วมพูดคุยถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและสมาร์ทดีไวซ์ที่นับได้ว่าเป็น Game Changer ต่อการปรับตัวในยุค New Normal ทั้งในแง่มุมของการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จที่จะขาดไปไม่ได้ร้านสตรีทแฟชั่นมัลติแบรนด์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กล่าวว่า “ธุรกิจของคาร์นิวาลขับเคลื่อนด้วย Passion ทุกคนทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน ยิ่งในสถานการณ์ New Normal แบบนี้ เราต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะเสิร์ฟเราได้ทุกสถานการณ์ สินค้าของเราเป็นสตรีทแวร์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน ผมชอบอะไรที่ทั้งคล่องตัว ทั้งดูดี และมีเอกลักษณ์ในตัวเอง ครั้งแรกที่เห็น HUAWEI MateBook 14 ก็รู้สึกสะดุดตากับดีไซน์ด้วยตัวบอดี้บางเบาถึงแม้จะใช้วัสดุที่เป็นโลหะ เพราะหมายความว่ามันไม่ใช่แค่พกพาสะดวก แต่ถือแล้วมันเสริมลุคเราไปในตัว แถมพอเป็นจอทัชสกรีนแล้วมันง่ายกับการทำงานของเรามากขึ้น ดังนั้น สำหรับผมจะเลือกแล็ปท็อปสักเครื่อง นอกจากใช้งานลื่นไหลแล้ว น้ำหนักและความคล่องตัวก็มาเป็นปัจจัยต้นๆ ที่สำคัญดีไซน์ควรมีเอกลักษณ์ บ่งบอกคาแร็กเตอร์ และเข้ากันได้กับสไตล์การแต่งตัวของเรา”นอกจากเรื่องการแต่งกายและความคล่องตัวก็ประทับใจที่ HUAWEI MateBook 14 ยกระดับสเปกให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบไม่แพ้เรื่องดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ต 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 ให้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีระบบระบายความร้อนที่ดี สามารถใช้งานต่อเนื่องแบบมาราธอนได้โดยที่เครื่องไม่ overheat เพราะมีพัดลมระบายความร้อนไร้เสียง HUAWEI Shark Fin 2.0 ขณะที่แบตเตอรี่ทนทานความจุ 56 Wh สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 11 ชั่วโมง พร้อมรองรับการชาร์จเร็วอีกด้วยค่ายเพลงคนรุ่นใหม่ ต้นสังกัดของศิลปินชื่อดังอย่าง The Toys, Bowkylion, Whal & Dolph และอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมพูดคุยและแชร์มุมมองของเขาว่า “เนื่องจากงานผมต้องลงโปรแกรมตัดต่อเพลง ตรวจงานวิดีโอ เปิดไฟล์หรือโปรแกรมหนักๆ จำนวนมากพร้อมกัน ผมเลยชอบใช้แล็ปท็อปที่ประมวลผลเร็ว หน่วยความจำต้องมากพอ เปิดโน่นนี่ไว้เยอะๆ แล้วเครื่องไม่ค้าง ที่สำคัญคือยิ่งจอคมชัด ความละเอียดจอสูง ยิ่งทำให้เรามองเห็นรายละเอียดงานได้ดีขึ้น เราเป็น Final Decision จำเป็นต้องดูทุกรายละเอียดให้มั่นใจก่อนที่ผลงานจะออกไปจากมือเรา ปกติเวลาไปที่ทำงานเราก็ดูจากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่เราใช้ปกติ แต่ในเวลาที่ต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่แบบนี้ HUAWEI MateBook 14 ก็มีสิ่งที่ทำให้เราวางใจคือ จอชัด RAM ดี ตอบโจทย์พอดีครับ”ฟีเจอร์ที่โปรดปรานเป็นพิเศษคือการที่ HUAWEI MateBook 14 เปิดหลากหลายโปรแกรมได้แบบไม่ค้าง สลับโปรแกรมไปมาแล้วไม่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ตัดต่อเพลงที่หนักๆ ด้วยหน่วยความจำ 16 GB DDR4 ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลกลาง ทำให้งานราบรื่นไปด้วย และอีกลูกเล่นสุดประทับใจคือ Fingerprint Power Button ที่ช่วยสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน รักษาความปลอดภัยได้ดีเยี่ยม ส่วนจอ 2K FullView Display ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการตรวจสอบอิสระชั้นนำระดับโลกอย่าง TÜV Rheinland นอกจากจะช่วยให้ตรวจงานมิวสิกวิดีโอได้เต็มอิ่ม ทั้งตรวจการเกรดสีและการเก็บรายละเอียดเพื่อให้เพลงที่ทำสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ยังสามารถช่วยให้หาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่โดยที่ตาไม่เหนื่อยล้าอีกด้วยเปิดเผยถึงเคล็ดลับว่า เขาเลือกแล็ปท็อปที่ใช้แล้วรู้สึกว่าสะดวกสบาย รวดเร็ว ไร้รอยต่อ “งานครีเอทีฟขึ้นชื่อเรื่องการทำงานแข่งกับเวลา นอกจากไอเดียเราจะต้องดีแล้ว เวลายังสำคัญมาก ยิ่งเดี๋ยวนี้ถ้าช้าไปสักนิดคนอื่นก็แซงหน้าเราไปหมด สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมคือ การเชื่อมต่อที่ง่าย เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นการเอาจอสมาร์ทโฟนขึ้นมาไว้บนจอแล็ปท็อป แล้วยังเปิดแอปมือถือบนจอแล็ปท็อปได้ถึง 3 แอปพร้อมกัน แถมใช้งานผ่านแล็ปท็อปได้แบบ interactive ลากรูป ส่งไฟล์ ส่งวิดีโอได้โดยใช้เวลาแค่หลักวินาทีเท่านั้น เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากจริงๆ เรามักจะคิดไปก่อนว่าการทำงานในยุค New Normal จะทำให้ลำบากเมื่อต้อง Multi-tasking แต่จริงๆ แล้วเรามีเทคโนโลยีมากมายที่พร้อมสนับสนุนให้เราประชุมไปด้วยและทำงานไปด้วยได้”เล่าถึงความประทับใจเมื่อเขาได้ลองใช้ฟีเจอร์ HUAWEI Share 3.0 ที่มากับแล็ปท็อป HUAWEI MateBook 14 ว่า HUAWEI Ecosystem ช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขณะ นอกจากนั้น การเชื่อมต่อที่รองรับ Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ก็ยิ่งทำให้การทำงานรวดเร็วและราบรื่นขึ้นไปอีก ไม่ว่าในแง่ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดไฟล์ หรืออัปโหลดข้อมูลต่างๆ ขึ้นคลาวด์“อีกฟีเจอร์ที่ผมชอบสำหรับแล็ปท็อปตัวนี้คือโหมด Performance ที่เหมาะจะใช้เวลาเราเปิดโปรแกรมใหญ่ๆ หรือทำงานที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมาก แค่กด Fn+P แล็ปท็อปก็จะเข้าสู่โหมดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เราใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพ เหมือนมันเพิ่มขีดความสามารถให้แล็ปท็อปได้อีกระดับ ซึ่งทำเอาผมทึ่งเลยทีเดียว”กล่าวเพิ่มเติมด้านกล่าวเสริมจากประสบการณ์ของเขาว่า “ผมมองว่าความคล่องตัวในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเวลาที่เราจะมองหาแล็ปท็อปสักเครื่องมาใช้ทำงาน แล็ปท็อปควรบางเบา พกพาสะดวก ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในและนอกออฟฟิศ โดยเฉพาะกลุ่มคนเจนใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แบบ New Normal เขาต้องการความยืดหยุ่นที่จะทำงานได้จากทุกที่ หรือที่เราเรียกกันว่า Work From Anywhere รวมถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องออกไปหาลูกค้าในหลายพื้นที่ เจ้าของธุรกิจที่ต้องดูแลหน้าร้านหลายสาขา หรือผมเองที่ต้องมีแล็ปท็อปในมือพร้อมประชุมอยู่เสมอ คนกลุ่มนี้จะมองหาแล็ปท็อปที่พกพาสะดวกมาเป็นอันดับแรก”และอีกประเด็นที่มองว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ หน้าจอแสดงผลที่กว้างและให้ภาพคมชัด ซึ่งจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการพรีเซนต์และชมคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไปขายงานกับลูกค้า พาร์ตเนอร์ หรือร่วมโต๊ะประชุมกับทีม อย่างเป็นแล็ปท็อปรุ่นพรีเมียม น้ำหนักเบาเพียง 1.49 กิโลกรัม หรือเทียบกันกับของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ประมาณน้ำเปล่าขวดใหญ่ ทำให้แล็ปท็อปรุ่นนี้มีคุณสมบัติสำคัญคือพกพาง่าย ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอทัชสกรีน ทั้งยังได้รับการออกแบบอย่างประณีตให้ขอบจอบางเฉียบ ได้มุมมองกว้างเต็มตาด้วยสัดส่วนจอ 90% ของตัวเครื่อง พร้อมความละเอียดสูงระดับ 2K เพื่อภาพที่คมชัดขึ้น สอดคล้องกับคุณสมบัติพื้นฐานของแล็ปท็อปสักเครื่องที่จะตอบโจทย์วิถีใหม่ของไลฟ์สไตล์การทำงานแบบคนรุ่นใหม่HUAWEI MateBook 14 สี Space Gray วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในราคา 34,990 บาท โดยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วทั้งหน้าร้าน HUAWEI Experience Store และร้านค้าอื่นๆ ที่ร่วมรายการ รวมถึงสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทั้งทางเว็บไซต์ HUAWEI Online Store และ JD.com นอกจากฟีเจอร์อันโดดเด่นของ HUAWEI MateBook 14 แล็ปท็อประดับพรีเมียมที่เบาและบาง เหมาะสำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และกลุ่มคนทำงานที่ต้องการแล็ปท็อปสเปกสูง ทนทาน และตอบโจทย์การทำงานได้ครบครันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว HUAWEI MateBook Family 2021 ยังมาพร้อมแล็ปท็อปอีก 2 รุ่นคือ HUAWEI MateBook D 15 และ HUAWEI MateBook D 14 ที่ใช้ชิปเซ็ตประมวลผลรุ่นล่าสุดจาก Intel® เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ โดยสามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ ที่นี่ พลาดไม่ได้! หัวเว่ยจัดโปรโมชัน Laptop Pay Day Carnival มอบของแถมสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่ซื้อ HUAWEI MateBook 14 รุ่นชิปเซ็ต 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 (16GB+512GB) ราคา 34,990 บาทหรือเมื่อซื้อ HUAWEI MateBook D 15 รุ่นชิปเซ็ต 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 (16GB+512GB) ราคา 27,990 บาทระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564 ที่ HUAWEI Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ด่วน! ของแถมมีจำนวนจำกัดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หัวเว่ยยังให้ระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปีหลังจากวันซื้อ โดยหากซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม HUAWEI MateBook Family ลูกค้าสามารถรับบริการรับประกันสินค้าแบบครบวงจร เช่น รับประกันตรวจเช็กตัวเครื่องฟรี 2 ปี [1] เปลี่ยนสินค้าคืนได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากพบว่ามีปัญหาการใช้งาน [2] บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริม [3] บริการบำรุงรักษาเครื่องเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน โดยสามารถส่งซ่อมที่ศูนย์บริการลูกค้าของหัวเว่ยทั่วประเทศใกล้บ้านท่านหรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่หมายเลข 1800010111 สามารถติดต่อได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง21.00 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://consumer.huawei.com/th/support/warranty-policy/pc/