กระทรวงดีอีเอสจัดเต็มของขวัญปีใหม่ 2564 ให้คนไทยทั่วประเทศ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอส พร้อม 4 หน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมของขวัญชุดใหญ่ เตรียมมอบให้แก่ประชาชนในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564 ครอบคลุมทั้งบริการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติในพื้นที่ผ่านเอสเอ็มเอส โปรฯ ฟรีค่าโทร.และไวไฟ ส่วนลดเติมเงินมือถือ ส่ง ส.ค.ส.ฟรีทางไปรษณีย์ และส่วนลด 20% สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.thailandpostmart.com ครบทุก 500 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วไทย เป็นต้นสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยา เตรียมบริการฟรีส่งข้อความเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่จะเกิดกับผู้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ โดยจะส่งข้อความไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้ง 5 ราย เพื่อแจ้งต่อไปยังประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอากาศฟรีผ่านเว็บไซต์ ozone.tmd.go.th บ่งชี้คุณภาพอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนอกจากนี้ ช่วงวันที่ 1-15 ม.ค.2564 จะเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยา 5 แห่งที่จัดตั้งครอบคลุม 5 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และภูเก็ต ผู้สนใจจะได้มีโอกาสเรียนรู้เครื่องมือในการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งเปิดโลกทัศน์ด้านแผ่นดินไหวให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมผ่านเครื่องจำลองการสั่นไหวด้วยด้านบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดเตรียม 2 โครงการเป็นของขวัญเอาใจทั้งลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line) และโทรศัพท์มือถือ โดยลูกค้าบริการ Fixed Line ทุกเลขหมายจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าโทรศัพท์ประจำที่ทั่วไทย และเบอร์ TOT mobile ทุกหมายเลข ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.2563-2 ม.ค.2564สำหรับลูกค้าบริการ TOT mobile ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินทุกเลขหมาย สามารถเลือกกดรับสิทธิ voice มูลค่า 100 บาท ผ่านระบบ USSD *9020*1#กดโทร.ออก หรือกดรับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5GB ผ่านระบบ USSD *9020*2#กดโทร.ออก โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2563-2 ม.ค.2564 และใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564ขณะที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เตรียม 3 โครงการให้บริการพิเศษในเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ โทร. 009 ฟรีช่วงวันปีใหม่ ประชาชนสามารถใช้บริการ CAT 009 ฟรีทั่วโลก โทรศัพท์หาเพื่อนฝูงญาติมิตรในต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 00.01 น. วันที่ 31 ธ.ค.2563-24.00 น. วันที่ 1 ม.ค.2564นอกจากนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการไวไฟฟรี จาก C internet by CAT ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2563-2 ม.ค.2564 อีกทั้งจัดแคมเปญ my by CAT โปรเติมเงินจ่ายครึ่งราคา ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน โดยลดราคาแพกเกจเติมเงิน 50% สมัครใช้บริการตั้งแต่ 15 ธ.ค.2563-15 ม.ค.2564ส่วนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เตรียมอบของขวัญปีใหม่ผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งการ์ดอวยพร โดยงดเว้นค่าตราไปรษณียากร ช่วยลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้ประชาชนส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านบริการไปรษณีย์ คนละไม่เกิน 10 ชิ้น (บรรจุซองหรือไม่ก็ได้) ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563-5 ม.ค.2564 และโครงการให้ส่วนลด 20% สำหรับการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนทางออนไลน์ โดยได้รับส่วนลดดังกล่าวสำหรับการซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 รายการสั่งซื้อ พร้อมจัดส่งฟรีทุกรายการสินค้า ผู้สนใจใช้สิทธิส่วนลดได้โดยพิมพ์ THP2021 ลงในช่องโค้ดส่วนลด สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 12 ธ.ค.2563/12 ม.ค.2564 จะช่วยให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายผ่านช่องทาง www.thailandpostmart.com สามารถใช้โอกาสนี้เพิ่มยอดขายสินค้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก ไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดย่อมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้เป็นอย่างดี