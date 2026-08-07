CIB รวบแก๊งมาเลย์ลอบขนไอซ์ 87 กิโล ขึ้นรถไฟ สารภาพได้ค่าจ้างคนละ 3.5 หมื่น

MGR Online - ตำรวจสอบสวนกลาง รวบชาวมาเลเซีย 3 ราย ลักลอบขนไอซ์ 87 กิโลกรัม ซุกกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟสายใต้ สารภาพได้ค่าจ้างคนละ 3.5 หมื่นบาท
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. พ.ต.อ.สมคะเน อัครจันทรากร หัวหน้า ชป.3 ศปรฟ.บช.ก.และ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ (ศปรฟ.บช.ก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกันแถลงผลการจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวมาเลเซียได้ 3 ราย พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวม 87 กิโลกรัม ที่ซุกซ่อนมากับกระเป๋าสัมภาระบนขบวนรถไฟสายใต้
พ.ต.อ.สมคะเน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก บช.ก. ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ก่อนจะรับข้อมูลว่า มีขบวนการลักลอบขนยาเสพติด โดยอาศัยรถไฟเป็นช่องทางลำเลียง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา
กระทั่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เวลาประมาณ 05.40 น. ขณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจบนขบวนรถเร็วที่ 171 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-สุไหงโก-ลก ซึ่งกำลังเข้าสถานีชุมทางหาดใหญ่ พบกระเป๋าเดินทางแบบลาก 3 ใบ วางเรียงกันบริเวณหน้าอ่างล้างหน้าใกล้ห้องน้ำในตู้นอนชั้น 3 อย่างมีพิรุธ จึงสืบสวนจนพบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ คือ MR. MOHD ISKANDAR BIN BUJANG สัญชาติมาเลเซีย
พ.ต.อ.สมคะเน กล่าวต่อว่า จากการตรวจค้น พบยาไอซ์บรรจุในถุงชาสีทองซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าทั้ง 3 ใบ น้ำหนักรวม 63 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ทันที ก่อนขยายผลจากคำรับสารภาพ จนนำไปสู่การจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก 2 ราย ได้แก่ MR. MOHD HASRULNIZAM BIN SHAMSUDIN และ MR. ENDDY ANAK NABAU
พร้อมกับตรวจยึดยาไอซ์เพิ่มเติมอีก 24 กิโลกรัม ที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้เหนือศีรษะ รวมของกลางทั้งหมด 87 กิโลกรัม
ด้าน พ.ต.อ.อนุสรณ์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ Telegram ให้ลักลอบขนยาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างคนละ 4,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเที่ยว
พ.ต.อ.อนุสรณ์ กล่าวต่อว่า จากการสอบสวนยังทราบอีกว่า ผู้ต้องหานั้นเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ก่อนนั่งเครื่องบินมายังกรุงเทพมหานคร พักในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ได้เดินทางไปรับกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุยาเสพติดไว้เรียบร้อย จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซื้อตั๋วโดยสารชั้น 3 เพื่อเดินทางลงภาคใต้หวังนำยาเสพติดไปส่งให้เครือข่ายปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่ ศปรฟ.บช.ก. จับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป