'สปป.ลาว-แบงก์ LDB' แจ้งจับ 3 สื่อฯ ไทย! ใส่ร้ายฟอกเงินให้สแกมเมอร์

MGR Online - รัฐบาล สปป.ลาว - ตัวแทนธนาคาร LDB ร้อง ผบช.ก.เอาผิด 3 สื่อโซเชียล ไทย โพสต์กล่าวหารับฟอกเงินให้แก๊งสแกมเมอร์
วันนี้ ( 2 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แห่ง สปป.ลาว พร้อมคณะผู้แทนธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank: LDB) ได้เข้าพบ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. และคณะฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย จำนวน 3 สื่อ ที่มีการกล่าวพาดพิงถึงธนาคาร Lao Development Bank ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินผ่านช่องทาง Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์ เว็บพนันออนไลน์ และธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ทางธนาคารและผู้บริหาร รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับความเสียหาย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ภายหลังรับเรื่อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดจริง จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ทาง สปป.ลาว ยังได้มีการติดตามความคืบหน้า คดีหลอกลงทุนนักธุรกิจชาวต่างชาติให้ร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หุ้น และธุรกิจพลังงาน ฯ ที่สร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท โดยในคดีนี้มีนักธุรกิจจาก สปป.ลาว ตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายด้วย ซึ่งสำหรับความคืบหน้าในคดี ทางตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีการเปิดปฏิบัติการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปแล้วก่อนหน้านี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ต่อไป