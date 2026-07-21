โฆษก ตร. กำชับ สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีเด็ดขาดเก๋งเมาหนีด่าน ชนจักรยานยนต์ไรเดอร์

โฆษก ตร. กำชับ สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีเด็ดขาดรถเก๋งเมาหนีด่าน ชนจักรยานยนต์ไรเดอร์ ย้ำชัดจุดตรวจคือด่านหน้าป้องปรามอาชญากรรม
วันนี้ (21 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด หรือด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกวดขันวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ตลอดจนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนท้องถนน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด หรือด่านตรวจ ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีสำคัญ และป้องกันปราบปรามเหตุอาชญากรรมได้จำนวนมากในทุกพื้นที่
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรได้ตั้งจุดตรวจบริเวณถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กระทั่งเวลาประมาณ 00.45 น. ได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งคันหนึ่งที่ขับเข้ามาที่จุดตรวจ พบมีระดับแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด จึงเชิญให้จอดรถ พักการขับขี่ และดำเนินการตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีจุดตรวจไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งขับไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์รับส่งอาหารบริเวณแยกกล้วยน้ำไท ได้รับความเสียหาย แล้วหลบหนีไป
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้มีการกำชับไปยังผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ให้เร่งรัดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุในความผิดฐานเมาแล้วขับ หลบหนีการจับกุม รวมถึงผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และด่านตรวจ ว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญยิ่งในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานที่จุดตรวจ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน