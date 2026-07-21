ก.ต.แต่งตั้ง“เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล”นั่ง ลขาฯศาลยุติธรรมคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้

ก.ต. เห็นชอบแต่งตั้ง “เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล” นั่ง เลขาฯศาลยุติธรรมคนใหม่ 1 ต.ค.นี้ เชี่ยวชาญวิชาการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในศาลยุติธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรมถนนราชดำเนิน นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 19/2569 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้าย 1 ต.ค.2569 โดยที่ประชุม ก.ต. ได้พิจารณา วาระสำคัญและมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แทนนายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่โอนย้ายกลับข้าราชการตุลาการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2569 เป็นต้นไป
สำหรับ นายเผ่าพันธ์ จบการศึกษาโรงเรียนมัธยม สวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK 108)
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองเลขานุการ ศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา, รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ นายเผ่าพันธ์ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่นหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)รุ่นที่ 8, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 30, หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 12, และหลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่นายเผ่าพันธ์ นั่งตำเเหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ทำงานรับผิดชอบด้านพัฒนาระบบของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการอำนวยความยุติธรรมให้เเก่ประชาชน เเละผู้มาติดต่องานศาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เเเละเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย