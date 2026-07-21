“โตโต้-ปิยะรัฐ” สส.รายชื่อพรรคประชาชน ฟ้องกลับคนโพสต์กล่าวหาหมิ่นเบื้องสูง

“โตโต้-ปิยะรัฐ” สส.รายชื่อพรรคประชาชน ฟ้องกลับคนแจ้งความกล่าวหาหมิ่นเบื้องสูง ระบุ พยานหลักฐานเท็จ ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 19 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (21 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายปิยรัฐ จงเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อม นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ นำพยานหลักฐานซึ่งเป็นโพสต์โซเชียลมีเดีย มายื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ นำมาใช้กล่าวหาตัวเองในคดีอาญา ความผิดมาตรา 112
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยกลุ่มคนรักสถาบันฯ เป็นโจทก์ฟ้องศาล อ้างว่า ตัวเองถ่ายรูปที่บริเวณท้องสนามหลวง และโพสต์ข้อความเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 ซึ่งภายหลังศาลได้ยกฟ้องคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เนื่องจากศาลไม่เชื่อในพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์
นายปิยรัฐ กล่าวว่า ตนเองไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงในเพจเฟซบุ๊กที่ฝ่ายโจทก์นำมาใช้แอบอ้าง และในช่วงเวลาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์นำมาใช้ เป็นช่วงเวลาที่ตัวเองถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารในการโพสต์ได้ ซึ่งสาเหตุที่จะต้องเดินทางมาฟ้องในวันนี้ เนื่องจากทราบมาว่า ฝั่งโจทก์มีความพยายามที่จะอุทธรณ์คดีต่อ
นายปิยรัฐ กล่าวอีกว่า ส่วนจำเลยที่ตัวเองยื่นฟ้อง แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ ประชาชน ซึ่งอ้างว่าเป็นกลุ่มคนรักสถาบัน โดยกรณีนี้ตนแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จ สร้างเป็นหลักฐานเท็จ, ข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ส่วน เจ้าหน้าที่รัฐ คือ พนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี หรือ บก.ปอท. ที่เห็นว่า มีความเชื่อมโยงในการรับเอกสารฉบับนี้เข้ามา และมีการนำมาแจ้งข้อกล่าวหา รวมถึงสรุปสำนวนส่งฟ้องศาล
โดยจะดำเนินคดีเป็นรายบุคคล ซึ่งจะดำเนินคดีโดยแยกข้อกล่าวหากับกลุ่มประชาชน โดยเพิ่มมาตรา 157 ซึ่งจะต้องฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ส่วนการยื่นฟ้องในวันนี้ เบื้องต้นศาลนัดหมายไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 19 ต.ค. 2569