กลุ่มผู้สูงอายุถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน ร้องตะโกนด่านายก"หนูผี" ทำคนจนให้เป็นคนรวยทั้งๆที่จนไม่มีจะกิน

เมื่อเวลา 11.30 น วันที่ 20 กรกฎาคม 69 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี กลุ่มผู้สูงอายุ ฐานะยากจนจำนวนมาก มายื่นคำร้องขอทำหนังสือยืนยันว่า เป็นคนมีฐานะยากจนจริงและไม่ได้มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้ในครอบครอง แต่ถูกตัดสิทธิ์ับัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตตรคนจน) ต่างพากันจับกลุ่มตะโกนด่าทอรัฐบาลอย่างเสียๆหายๆ กรณีพวกตนไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยอ้างว่ามีรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์ไว้ในครอบครอง ทั้งที่รถแต่ละคันจอดตายเป็นซากขี่ไม่ได้ แต่รัฐบาลกลับอ้างว่าให้ไปยื่นเรื่องแจ้งเรื่องที่ขนส่งจังหวัดว่ารถเสียจริง จอดเป็นซากจริงและขายไปแล้ว เพื่อนำเป็นหลักฐานมายืนยัน
นางกรรณิกา ดียิ่ง อายุ 70 ปี กล่าวด้วยเสียงโมโหว่า สมัยลุงตู่ตนเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมา 2 รอบแล้ว มายุคนายกหนูกลับถูกตัดสิทธิ์โดยอ้างว่า ตนมีชื่อครอบครองรถยนต์ 2 คัน ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วรถทั้ง 2 คันอีกคันหนึ่งจอดพังส่วนอีกคันขายเป็นซากไปแล้ว ตนก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาตัดสินว่าตนไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่แจ้งกับตนว่าให้ไปแจ้งความและไปขนส่งจังหวัดแจ้งเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายแต่พอมาถึงที่นี่กลับบอกตนว่ามีค่าใช้จ่ายและให้ไปแจ้งความ ด้วยตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็นั่งมันตรงนี้เลยละกัน ไปไหนไม่ถูกแล้วทำอะไรก็ไม่ได้
นายสิทธิประเสริฐวิริยะบัญชา อายุ 73 ปี เผยว่า ตนได้บัตรคนจนมาแล้ว 9 ปี ตั้งแต่สมัยนายกลุงตู่ มาปีนี้ยุคนายกหนูผี ตนกลับถูกตัดสิทธิ์ ตนเป็นคนพิการตาบอดข้างหนึ่ง ทุกวันนี้ได้รับเพียงแค่เบี้ยคนพิการ เจ้าหน้าที่หาว่าตนมีรถยนต์ในครอบครอง จึงตัดสิทธิ์ ตนอยากให้ไปดูที่บ้านตนว่ารถพังขับไม่ได้จอดเป็นซาก นักข่าวอยากได้ไหมจะยกให้หรือถ้าใครอยากจะมาเอาไปก็มาเอาไปได้เลยไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสิน ไม่ให้พวกตนมีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน วันนี้พวกตนทั้งหมดจะยกขบวน ไปร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอคำชี้แจง คิดว่าคงมีจำนวนเป็นหมื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ตนอยากฝากไปถึงนายกหนูผีว่าคุณเป็นนายกที่เก่งมากสามารถทำให้คนจนกลายเป็นคนรวยได้ โดยเฉพาะพวกตนรวยจนไม่สามารถได้บัตรคนจน