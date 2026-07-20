ช่างไฟตกตึกชั้น 4 พระราม 2 กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง นายจ้างทิ้งเงินพันห้าแล้วหายหน้า ทีมธนกฤต รุดช่วย

เทศบาลตำบลบางพูน จับมือทีมงาน "ธนกฤตจิตอาสา" และ รพ.สต. ลงพื้นที่เยียวยาด่วน ด้าน รพ.ปทุมธานี ส่งรองผู้อำนวยการเกาะติดใกล้ชิด พร้อมต่อสายตรงจี้ผู้รับเหมาแสดงความรับผิดชอบ-ทีมกฎหมายเตรียมยื่นเรื่องบี้สิทธิ์ถึงที่สุด
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีความเดือดร้อนของประชาชน โดย นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน พร้อมด้วยทีมแพทย์ รพ.สต.ตำบลบางพูน และทีมงาน "ธนกฤตจิตอาสา" นำโดย นายปรัชญา สอนศิริ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ แก่ครอบครัวของ นายทองใบ ศรีวิเศษ อายุ 61 ปี พนักงานเดินสายไฟที่ประสบอุบัติเหตุตกจากตึกชั้น 4 จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องพักเลขที่ 286/14 อาคาร 36 โครงการรังสิตซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ นางแว่นแก้ว มีบุญ อายุ 58 ปี ได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านทาง ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เนื่องจากสามีซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรงตกจากที่สูงขณะปฏิบัติงานเดินสายไฟในพื้นที่หลังเซ็นทรัลพระราม 2 เมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา แต่กลับถูกนายจ้างปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควร
นางแว่นแก้ว ภรรยาผู้บาดเจ็บ เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความอัดอั้นว่า "คืนเกิดเหตุนายจ้างพาตัวแกไปส่งโรงพยาบาลย่านสมุทรสาคร และทิ้งเงินไว้ให้เพียง 1,500 บาท พอรักษาตัวได้ประมาณ 4-5 วัน นายจ้างก็รับออกจากโรงพยาบาลมาส่งทิ้งไว้ที่ห้องพัก หลังจากนั้นเพียง 2-3 วัน ก็ไม่สามารถติดต่อผู้รับเหมารายนี้ได้อีกเลย ตอนนี้ลำบากมาก แรก ๆ บอกวันจันทร์จะโอนเงินมาช่วยก็เงียบหาย โทยไปไม่รับสายเลย ทางเราคนจนก็หมดแรง ไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่คิดว่าแล้วแต่กรรมแต่เวร แต่วันนี้ดีใจมากที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ นานจนเจ็บป่วยเงินแทบไม่มีจะซื้ออะไรกิน ค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายทุกวัน ต้องขอบพระคุณท่านนายกฯ และทุก ๆ หน่วยงานมาก ๆ ค่ะ"
ด้าน นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน หลังจากได้ลงพื้นที่ดูอาการของนายทองใบซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกคอหัก และต้องนอนนิ่งอยู่ท่าเดียวกว่า 3 สัปดาห์แล้ว ได้ต่อสายโทรศัพท์ตรงถึงผู้รับเหมาทันทีเพื่อจี้ถามถึงความรับผิดชอบ โดยกล่าวในสายว่า "ผมเป็นนายกเทศมนตรีที่นี่ มีประชาชนมาร้องเรียน คำว่ามนุษยธรรมมันต้องมีกันบ้าง แกเป็นคนไม่มีรายได้และตอนนี้ลำบากมาก ตอนนี้ทั้งสื่อมวลชน ทั้งหน่วยงานแรงงานจังหวัด ยุติธรรมจังหวัดกำลังจะเข้ามาดูแล พี่ฝากพี่ช่วยเข้ามาดูแลแกหน่อยนะ"
นายอำนวย ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นเทศบาลตำบลบางพูนจะเข้ามาดูแลในส่วนของการอำนวยความสะดวก โดยให้ อสม. ในพื้นที่เร่งลงทะเบียนเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ และจะจัดรถพยาบาลรับ-ส่งทางการแพทย์ของเทศบาล คอยบริการส่งนายทองใบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลปทุมธานีตามที่หมอนัดทุกงวด
ขณะที่ นายปรัชญา สอนศิริ แกนนำทีมงานธนกฤตจิตอาสา ระบุว่า กระบวนการหลังจากนี้ นอกเหนือจากการประสานโรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทางทีมงานจะประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พมจ.) เพื่อดูแลสวัสดิการพื้นฐาน และประสานไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัด รวมถึงกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำทีมกฎหมายเข้ามาดูแลเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ การเยียวยา และการดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายกับนายจ้างอย่างเด็ดขาดต่อไป เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมสูงสุด
ทั้งนี้ ในส่วนของการรักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลปทุมธานี นำโดย นพ.นินนาท มุขดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้ นางวรินทร์ธร ร่มไทร หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เข้ามาช่วยกำกับดูแลและติดตามเคสนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูร่างกายของนายทองใบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดv