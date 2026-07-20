3 โจ๋มอบตัวคดีแทงหนุ่ม 18 ดับปากซอยอ่อนนุช 39 ตร.คุมตัวฝากขัง

ผู้ต้องหา 3 รายติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ สน.พระโขนงหลังร่วมกันก่อเหตุแทงหนุ่มวัย 18 ปี เสียชีวิตปากซอยอ่อนนุช 39 พนักงานสอบสวนคุมตัวส่งศาลฝากขัง
วันนี้ (20 ก.ค.) พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ประดับไทย ผกก.สน.พระโขนง พ.ต.ท.ชวลิต ตรีหิรัญ รอง ผกก.สส.สน.พระโขนง สั่งการให้ พ.ต.ท.พิพัฒน์ เทพิน สว.สส. พร้อมชุดสืบสวน สน.พระโขนง ติดตามจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงชายอายุ 18 ปี เสียชีวิตบริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า NMAX ใช้เป็นพาหนะก่อเหตุ จึงตรวจสอบผู้ครอบครองและขยายผลจนทราบว่ารถถูกนำไปใช้โดยนายต้อง (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ก่อนประสานมารดาให้ช่วยติดต่อผู้ต้องหา
ต่อมาช่วงเวลาประมาณ 00.30 น. วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา มารดาของนายต้อง (นามสมมติ) แจ้งว่าสามารถติดต่อบุตรชายได้ และผู้ต้องหาทั้ง 3 คนประสงค์เข้ามอบตัวที่หน้า สน.มีนบุรี เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปรับตัว พบผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายนายต้อง (นามสมมติ) อายุ 17 ปี นายบิล (นามสมมติ) อายุ 15 ปี และนายแพท (นามสมมติ) อายุ 19 ปี
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายนายต้อง (นามสมมติ) รับสารภาพว่า เป็นผู้ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียชีวิต ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 คน ทำหน้าที่คอยประกบและร่วมหลบหนีหลังก่อเหตุ โดยให้การว่าได้นำอาวุธมีดและเสื้อคลุมที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งภายในคลองบ้านม้า ซอยมอเตอร์เวย์ 5 แยก 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถระบุจุดที่ทิ้งได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างติดตามค้นหาของกลางเพิ่มเติม
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า NMAX 1 คัน รถจักรยานยนต์ฮอนด้า CLICK 1 คัน ซึ่งขณะก่อเหตุไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงหมวกกันน็อกเต็มใบ 2 ใบ ที่ผู้ต้องหาใช้สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวเยาวชนทั้ง 3 ราย ที่ร่วมกันก่อเหตุไปขออำนาจศาลฝากขังที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จตุจักร เขตบางซื่อ ในส่วนของการประกันตัวให้อยู่ในดุลพินิจของศาลต่อไป