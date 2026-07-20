ภารกิจส่งต่อชีวิต! ตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่ 177 จากราชบุรีถึงจุฬาฯ ปลอดภัยใน 57 นาที

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริผนึกกำลังตำรวจทางหลวง เปิดเส้นทางส่งหัวใจดวงที่ 177 จากจังหวัดราชบุรี ถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
วันนี้ (20 ก.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (19 กรกฎาคม 2569) เวลาประมาณ 23.23 น. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่ 177 จากโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ผ่านพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าสู่ถนนบรมราชชนนี ขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางพิเศษราชพฤกษ์ ลงทางด่วนพระราม 4-2 ก่อนใช้ถนนพระราม 4 ขาเข้า เลี้ยวขวาที่แยกศาลาแดง และเข้าสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างปลอดภัย ในเวลา 00.20 น.
ผลจากการวางแผนและเปิดเส้นทางล่วงหน้าโดยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ร่วมกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดของตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่พร้อมเปิดทางให้รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะ ทำให้ภารกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 57 นาที เท่านั้น ซึ่งหากเป็นการเดินทางในสภาพการจราจรตามปกติ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง การลดระยะเวลาการเดินทางจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อวัยวะถึงโรงพยาบาลปลายทางภายในเวลาที่กำหนด เพิ่มโอกาสความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและการช่วยชีวิตผู้ป่วย
พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า ภารกิจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ต่างร่วมกันเสียสละเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย พร้อมขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาล เพราะทุกวินาทีล้วนมีคุณค่าต่อการรักษาชีวิต และยืนยันว่า ศจร.ตร. จะยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนทุกภารกิจในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่อง