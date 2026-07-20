ป.รวบแว้นวัย 16 ยิงถล่มคู่อริตาย-สาหัส บวชกบดานวัดเชียงใหม่

MGR Online - ตำรวจกองปราบบุกรวบโจ๋วัย 16 เลือดร้อน รวมกลุ่มแก๊งซิ่งยิงถล่มคู่อริตาย-สาหัส ก่อนหนีซุกผ้าเหลืองกบดานเชียงใหม่
วันนี้ (20 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการร พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป.และ พ.ต.ต.ดิฐาศักดิ์ โชติเธียรศรณ์ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายธันวา (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี ตามหมายจับศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ที่ 11/2569 ลงวันที่ 15 มิ.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันพยายามฆ่า, ร่วมกันมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองฯ, ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ และร่วมกันยิงอาวุธปืนในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร” ได้ ภายในพุทธอุทยาน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจาก เมื่อกลางดึกของวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา นายธันวา และพวกรวมกลุ่มซิ่งรถจักรยานยนต์ 3-4 คัน เพื่อไปดักรอทำร้ายคู่อริ บริเวณย่านคลอง 11 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อเจอหน้ากันก็ได้เกิดการยิงปะทะกันขึ้น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส จากนั้นเมื่อทราบข่าวภายหลังว่าคู่อริเสียชีวิต นายธันวา จึงได้หลบหนีไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อ โดยบวชได้เพียง 1 เดือน ก็สึกออกมาเป็นเด็กวัดพร้อม รับจ้างทำงานก่อสร้างไปด้วย กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเข้าสถานพินิจที่อยุธยา จากคดียิงกันมาแล้วในอดีต จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป