ศาลอนุญาตรวมสำนวน คดีดิไอคอน"มิน -พีชญา" และ"แชม-ยุรนันท์" กับคดีหลัก นัดสืบพยาน 4 ส.ค.นี้

ศาลอาญาอนุญาตให้รวมสำนวนคดีดิไอคอน"มิน -พีชญา" และ "แชม-ยุรนันท์" 2ดาราดัง เข้ากับคดีหลัก นัดสืบพยาน 4 ส.ค.นี้
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 1 ยื่นฟ้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือแซม และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ มิน 2 นักแสดงชื่อดัง จำเลยในคดีฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มดิไอคอนกรุ๊ป ที่ก่อนหน้านี้ได้นำตัวทั้งคู่มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ก่อนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวในวงเงิน 1 ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ซึ่งก่อนหน้านี้ ทนายความของน.ส.พีชญาให้ข้อมูลว่าเป็นคดีที่แยกออกมาจากคดีหลักดิไอคอนฉ้อโกงประชาชน ทำให้มีการนัดตรวจหลักฐานในวันที่ 20 ก.ค.2569
แต่ปรากฎว่าในวันนี้ นายยุรนันท์ และ น.ส.พีชญา ไม่ได้เดินทางมาศาล
โดยมีรายงานว่า นัดตรวจหลักฐานในวันนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว คดีนี้ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ไปรวมกับสำนวนคดีหลัก ที่อยู่ระหว่างกระบวนการสืบพยานโจทก์ นัดต่อไปจะสืบพยานกันในวันที่ 4 ส.ค.2569 เวลา 09.00 น.