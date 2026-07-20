หนุ่มขับ BMW เมาเสยรถตุ๊กตุ๊ก ดับ 3 ราย ส่งท้ายฟุตบอลโลก

เมื่อเวลา 04.3 น.น. วันที่ 20 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทอง รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ BMW พุ่งชนรถตุ๊กตุ๊ก มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เหตุเกิดบริเวณปากซอย 12 ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิด เวลา 04.08 น. วันที่ 20 ก.ค. 69 จับภาพขณะรถตุ๊กตุ๊กรับผู้โดยสาร 2 ราย ออกมาจากซอย 12 กำลังเลี้ยวขวาจะขับไปหน้าหมู่บ้าน จากนั้นมีรถยนต์ BMW สีดำ ขับมาด้วยความเร็ว พุ่งชนรถตุ๊กตุ๊กอย่างแรงก่อนเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทาง ทำให้คนขับรถตุ๊กตุ๊ก และผู้โดยสาร เสียชีวิต รวม 3 ราย
ที่เกิดเหตุเป็นถนนเมนหลัก ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง บริเวณปากซอย 12 พบผู้เสียชีวิต 3 ราย ทราบชื่อคือ 1.น.ส.ประทุมพร ประเสริฐก้านตรง อายุ 37 ปี (คนขับรถตุ๊กตุ๊ก) 2.น.ส.ภัทร แซ่โง้ว อายุ 77 ปี (ผู้โดยสาร) 3.น.ส.ละม้าย อัชฌากรลักษณ์ อายุ 82 ปี (ผู้โดยสาร) ใกล้กันพบรถตุ๊กตุ๊ก หมายเลขทะเบียน สก 938 นนทบุรี ถูกชนพลิกคว่ำเสียหายทั้งคัน ถัดมาประมาณ 20 เมตร พบรถยนต์หรู ยี่ห้อ BMW รุ่น iX-3 สีดำ หมายเลขทะเบียน 2 ขฮ 982 กทม. พุ่งชนต้นไม้ สภาพรถด้านหน้าพังยับ ถุงลมนิรภัยแตก ทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายยศธร จงพุฒิศิริ อายุ 32 ปี อยู่ในสภาพมึนเมา นั่งรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ โดยให้ข้อมูลสั้นๆว่า ตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์ และจะรับผิดชอบกับการกระทำของตนเอง ซึ่งรถคันดังกล่าวมีประกันภัย เมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่ นายยศธรไม่ตอบคำถามใดๆ
น.ส.น้ำพลอย พลอยน้ำเงิน อายุ 38 ปี หลานผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ป้าทั้ง 2 คน ที่อยู่บนรถตุ๊กตุ๊กเป็นญาติของตน ซึ่งกำลังจะออกไปขายขนมที่ตลาดบางบัวทอง แต่มีรถยนต์ BMW ขับส่ายมาและพุ่งเข้าชนอย่างแรง จังหวะที่เกิดเหตุตนอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายรถชน จึงรีบออกมาดูพบว่ารถตุ๊กตุ๊กถูกชน ตนไม่รู้จักกับคนขับรถยนต์ BMW แต่เขาบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ตนจึงได้สอบถามกับคนขับ เขาบอกว่าพึ่งกลับมาจากดูบอล และถามว่าได้ดื่มเหล้ามาหรือไม่แต่เขาไม่ตอบ ตนยืนยันจะดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
นายรุ่งศักดิ์ ประเสริฐก้านตรง อายุ 49 ปี สามีคนขับรถตุ๊กตุ๊ก กล่าวว่า แฟนตนมีอาชีพขับรถตุ๊กตุ๊ก และจะเข้ามารับป้าทั้ง 2 คน เพื่อไปส่งที่ตลาดบางบัวทองเป็นประจำ มานานหลายปี ไม่คิดว่าแฟนของตนจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ตนมาทราบเหตุเพราะมีวินจยย.มาบอก ทีแรกตนไม่คิดว่าเป็นแฟนของตน พอมาดูที่เกิดเหตุตนขาสั่นทำอะไรไม่ถูก เพราะเสียแฟนไป และมีลูก ต้องส่งเสียให้เรียนหนังสือ 2 คน อยู่ ม.1 และ ป.3 พอมาทราบว่าคู่กรณีคาดว่าจะมีอาการเมา ตนไม่รู้จะพูดอย่างไร เพราะคนเราขับรถต้องมีสติ ขับในหมู่บ้านทำไมต้องขับเร็ว ตนอยากให้หน่วยงาน และสื่อมวลชนช่วยตามเรื่องให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด เพราะตนเหลือตัวคนเดียวแล้ว จะต้องส่งลูกเรียนต่อ ตนกินอยู่มากับแฟนนานกว่า 20 ปีแล้ว ต้องมาเสียแฟนไปเพราะเรื่องไม่คาดคิด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจแอลกอฮอล์ พบว่าสูงถึง 152 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และจะควบคุมตัวคนขับไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป