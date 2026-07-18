บุกจับอดีตผู้จัดการคลินิกดัง ลักเงินบริษัทร่วม 2 ปี เสียหายกว่า 4 แสน

MGR Online - กองปราบตามรวบอดีตผู้จัดการคลินิกดัง ลักเงินบริษัทร่วม 2 ปี เสียหายกว่า 4 แสน สารภาพคิดว่ายอดน้อยเจ้านายคงไม่รู้
วันนี้ (18 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิภัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ศิรินันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี อดีตผู้จัดการคลินิกเสริมความงามชื่อดัง ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.943/2569 ลงวันที่ 15 ก.ค.69ข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนที่เป็นของนายจ้าง” ได้ริมถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง แขวงและเขตบางนา กทม.
ทั้งนี้ผู้ต้องหาเข้าทำงานเป็นผู้จัดการคลินิกตั้งแต่ต้นปี 2564 มีหน้าที่ดูแลระบบร้าน สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย และบริหารการเงิน จากนั้นได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ แอบยักยอกเงินสดที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการและค่ายาไว้เอง โดยไม่ยอมนำส่งบริษัท
จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อเหตุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ม.ค. 2565 - พ.ค. 2566 รวมกว่า 238 ครั้ง มูลค่าความเสียหายรวม 441,115 บาท ทางบริษัทจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจกองปราบปรามตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน น.ส.ศิรินันท์ ให้การรับสารภาพว่า ยอดเงินสดที่ลักไปในแต่ละครั้งเป็นจำนวนไม่มาก ทำให้ชะล่าใจคิดว่าบริษัทคงตรวจไม่พบ จึงก่อเหตุซ้ำ ๆ มาตลอด 2 ปี เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป