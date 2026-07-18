เร่งขยายผล “ผับลับอัพยา” ตร.เชื่อนำยาเสพติดมาจากภาคเหนือ เจ้าของร้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

รอง ผบช.น.เผยคืบหน้าคดีจับกุม “ผับลับอัพยา” ย่านห้วยขวาง เชื่อนำยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากเจ้าของร้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
วันนี้ (18 ก.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เปิดเผยความคืบหน้าคดีจับกุม “ผับลับอัพยา” ย่านห้วยขวาง ว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหา โดยเฉพาะเจ้าของร้าน ซึ่งให้การเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาเสพติด และการเข้ามาเปิดร้าน เบื้องต้นเชื่อว่ายาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากเจ้าของร้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ขณะนี้ตำรวจเตรียมประสานกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ขยายผลหาแหล่งที่มาและเส้นทางการลำเลียง ส่วนสาเหตุที่เลือกเปิดร้านบริเวณห้วยขวาง เพราะเป็นย่านใจกลางเมืองและย่านเศรษฐกิจ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมาก ซึ่งการเปิดร้านเป็นการลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอ้างลักษณะเป็นร้านอาหาร ทำให้หลบเลี่ยงมาตรการตรวจสอบของภาครัฐ ดังนั้นการแก้ไขปัญหา จึงไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน
ส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนอ้างว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ จากสถานบริการผิดกฎหมายนั้น พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวอีกว่า ต้องแยกการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ การปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายและยาเสพติด กับการตรวจสอบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริง จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ ภายหลังตำรวจเปิดปฏิบัติการปราบปรามอย่างจริงจัง เริ่มมีประชาชนส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการลักษณะเดียวกันในพื้นที่เพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ข้อมูลว่า ร้านดังกล่าวเปิดให้บริการเป็นสถานบันเทิง มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง มีลูกค้าทั้งคนไทย คนจีนและไทยใหญ่ โดยเปิดบริการมากว่า 1 ปี ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยมาตรวจสอบ และไม่มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน ส่วนเจ้าของร้านเคยมาสั่งอาหารที่ร้านของตน แต่ไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องธุรกิจ