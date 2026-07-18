ไล่ล่าระทึก! ตร.ทางหลวงสกัดจับโจ๋ 19 ซิ่งเก๋งหนีกว่า 20 กม.จนน้ำมันหมด ค้นเจอยาบ้า 2 ล้านเม็ด

MGR Online - ตำรวจทางหลวงไล่ล่าเก๋งซิ่งหนีกว่า 20 กม. สุดท้ายน้ำมันหมด ยึดยาบ้าล็อตมหึมา 2 ล้านเม็ด ซุกแน่นรถ รวบคนขับอายุแค่ 19 ปี เผยประวัติสุดช็อก เข้าวงการตั้งแต่อายุ 15 ปี รับจ้าง 5 หมื่นขนยาไปส่งภาคใต้
วันนี้ ( 18 ก.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สวญ.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ตุลา สว่างรัตน์ สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายสิริราช (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 2 ล้านเม็ด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง รถยนต์เก๋งฮอนด้า แอคคอร์ด สีขาว ทะเบียน ขน 5739 กรุงเทพมหานคร และเงินสด 50,000 บาท ได้บริเวณริมถนนสายเอเชีย 41 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยบนถนนสายเอเชีย 41 ช่วง อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พบรถยนต์เก๋งฮอนด้าคันดังกล่าวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง จึงส่งสัญญาณไฟและไซเรนเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงขับติดตามเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร
จนกระทั่งรถของผู้ต้องหาต้องหยุด เนื่องจากน้ำมันหมด โดยผู้ต้องหาพยายามวิ่งหลบหนีลงจากรถ แต่เจ้าหน้าที่สามารถวิ่งไล่ติดตามและจับกุมตัวไว้ได้ ก่อนตรวจค้นพบกระสอบหุ้มพลาสติกสีดำบรรจุยาบ้า 2 กระสอบซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถ และอีก 3 กระสอบภายในห้องโดยสาร รวมยาบ้าทั้งสิ้น 2 ล้านเม็ด
สอบสวน นายสิริราชให้การรับสารภาพว่า เข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติดมาตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยครั้งนี้ได้รับการติดต่อให้มาขับรถเก๋งของกลาง ซึ่งมีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนำยาบ้ามาบรรจุใส่รถที่จอดอยู่ภายในพื้นที่เซาเทิร์นซีบอร์ด ก่อนให้ขับนำไปส่งปลายทาง โดยได้รับค่าจ้าง 50,000 บาท แต่ยังไม่ทันได้รับแจ้งจุดหมายปลายทาง ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสกัดจับเสียก่อน
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, เป็นผู้ขับขี่รถขณะมีสารเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ในร่างกาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1" ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป