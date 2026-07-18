กองปราบทลายเครือข่าย "โด้ ป่าพะยอม" บุกจับ 3 สมุน พร้อมเงินสดเปื้อนยาบ้า 4.5 ล้าน

MGR Online - ตำรวจกองปราบเปิดปฏิบัติการ "ตัดเส้นเงิน สยบเครือข่าย โด้ ป่าพะยอม" บุกค้น 3 จุดพัทลุง จับ 3 สมุน ยึดเงินสดกว่า 4.5 ล้าน
วันนี้ (18 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ศรายุทธ จันซิว สว.กก.6 บก.ป. พ.ต.ท.แดนรบ สมัยชูเกียรติ สว.กก.6 บก.ป. ร.ต.อ.อรรถชัย สุขสม รอง สว.กก.6 บก.ป. เปิดปฏิบัติการทลายท่อน้ำเลี้ยงเครือข่าย "โด้ ป่าพะยอม" นำหมายศาลเข้าตรวจค้น 3 จุดในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และซุ้มมือปืนที่สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้าน
จากการตรวจค้นจุดที่ 1 เป็นบ้านพักใน ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง สามารถจับกุมตัว นายพิรุณ หรือ "โอม" อายุ 39 ปี พร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. กระสุน 13 นัด และโพยสมุดบันทึกยอดเงินกู้นอกระบบรวมถึงสัญญากู้เงินอีก 12 ฉบับ
ส่วนจุดที่ 2 บ้านพักใน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง รวบตัว นายกบินทร์ หรือ "มอส" อายุ 27 ปี สมุนมือขวาที่ทำหน้าที่คอยเก็บเงินค่ายา ตรวจค้นในบ้านพบเงินสด รวม 4,263,520 บาท นอกจากนี้ยังพบของหนีภาษี ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า 40 ชิ้น และบุหรี่นอกอีก 30 ซอง
ขณะที่จุดที่ 3 ใน ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม บ้านพักของ น.ส.สุธีนุช อายุ 34 ปี สาวคนสนิทของเครือข่าย แต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
สืบเนื่องจากในช่วงปี 2568-2569 เกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนสงครามและปืนพกสั้นไล่ยิงถล่มบ้านพักประชาชนในพื้นที่ จ.พัทลุง บ่อยครั้งจนชาวบ้านขวัญผวา แม้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เป็นการท้าทายกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยจนพบเป็นฝีมือของเครือข่ายทวงหนี้ยาเสพติด ภายใต้การบงการของ นายคมจักร มาเจริญหรือ "โด้ ป่าพะยอม" เอเย่นต์ยาเสพติดรายใหญ่ที่มีหมายจับติดตัวถึง 6 คดี ทั้งคดี "ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ, สมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ, ใช้จ้างวานให้ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, พยายามฆ่าผู้อื่น และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" ซึ่งปัจจุบัน"โด้ ป่าพะยอม" หลบหนีไปกบดานอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังสั่งการข้ามประเทศให้สมุนในพื้นที่คอยส่งยา เดินบัญชี และส่งคนไปยิงถล่มบ้านเหยื่อเพื่อทวงหนี้ค่ายาเสพติด
สอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดย นายมอส รับสารภาพว่า เงินทั้งหมดเป็นเงินค่ายาบ้าของ "โด้ ป่าพะยอม"ที่สั่งให้เก็บไว้ ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่นำน้ำยาทดสอบสารเสพติดมาตรวจพิสูจน์พื้นผิวของธนบัตรของกลางทั้งหมด ปรากฏว่ามี "สารเมทแอมเฟตามีน" (ยาบ้า) ปนเปื้อนอยู่แทบทุกใบ
ส่วน น.ส.สุธีนุช รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้เคยทำหน้าที่บัญชีม้าและคอยกดเงิน-เก็บเงินค่ายาเสพติดหลักแสนหลักล้านให้กับ "โด้ ป่าพะยอม" มาแล้วหลายครั้ง แต่ระยะหลังกลัวติดคุกเลยขอถอนตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานสำนักงาน ป.ป.ส. และ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินที่เหลือของเครือข่ายต่อไป