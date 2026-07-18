คุมฝากขัง “สมพงษ์” ขบวนการขนไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่น

ตำรวจ สน.บางยี่ขัน คุมตัวนายสมพงษ์ ผู้ต้องหาขบวนการขบวนการลักลอบขนไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกหิ้วไปญี่ปุ่น
วันนี้ (18 ก.ค.) พนักงานสอบสวน สน.บางยี่ขัน ควบคุมตัว นายสมพงษ์ ผู้ต้องหา ในขบวนการ ลักลอบซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกส่งประเทศญี่ปุ่น หลังถูกจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีไปฝากขังศาลตลิ่งชัน โดยแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว 4 คน เป็นคนไทย 1 คน คือ นายสมพงษ์ และชาวเวียดนาม 3 คน ที่ทำหน้าที่กดเงินและเป็นผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กอวตาร รวมถึงทำหน้าที่ผู้สั่งการ แต่ใน 4 หมายจับนี้ยังไม่มีแฟนสาวของ นายสมพงษ์ แต่เชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นกับขบวนการดังกล่าว ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลรวมถึงนายสมพงษ์ด้วย ที่เบื้องต้นให้การปฏิเสธ
ด้าน พ.ต.อ.อธิวัฒน์ นุชถาวร ผกก.สน.บางยี่ขัน เปิดเผยว่า เบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว สำหรับผู้ต้องหาชาวเวียดนาม 3 คน ที่ถูกออกหมายจับพบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว 1 คน ส่วนที่เหลือได้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับตาดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดแล้ว