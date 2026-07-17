ทลายขบวนการตุ๋นซื้อขายของออนไลน์ เสียหายกว่า 12 ลาน ตามยึดเงินคืนให้เหยื่อ 29 ราย

ตร.ไซเบอร์เปิดปฏิบัติการลุยค้น 19 จุด กวาดล้างขบวนการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ เสียหายกว่า 12 ล้านบาท ตามยึดคืนผู้เสียหาย 29 ราย
วันนี้ (17 ก.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.ขจร อบทอง รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการหลอกซื้อขายสินค้าและบริการทั่วประเทศค้น 19 จุด จับแก๊งหลอกขายของผ่านโซเชียล เสียหายกว่า 12 ล้าน ตามยึดเงินคืนผู้เสียหาย 29 ราย
พล.ต.ต.ทินกร กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันจากสถิติในระบบรับแจ้งความออนไลน์ พบว่าเป็นประเภทคดีอันดับ 1 ที่คนไทยโดนหลอกลวงสูงสุด โดยสถิติตั้งแต่ มี.ค. 65-มิ.ย. 69 รวม 1,583 วัน พบว่ามีผู้เสียหายโดนหลอกลวงมากถึงจำนวน 599,651 คดี รวมความเสียหายกว่า 6,355 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาของขบวนการดังกล่าว โดยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 16 ก.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการหลอกซื้อขายสินค้าและบริการทั่วประเทศ เชื่อมโยง 740 คดีทั่วประเทศ มูลค่าความเสียหายกว่า 12 ล้านบาท โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่ กทม. นครปฐม สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ศรีษะเกษ ขอนแก่น จันทบุรี เชียงราย และนครศรีธรรมราช
โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ 20 ราย 1.นายฐาปนิก อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาคดีหลอกจองทัวร์เที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยรับจองสายการบินและโรงแรมผ่านแฟลตฟอร์มชื่อดังแล้วส่งหลักฐานให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ จากนั้นจึงทำเรื่องยกเลิกการจองเพื่อขอเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเอง เชื่อมโยงผู้เสียหายกว่า 40 คดี มูลค่าความเสียหาย 2,900,000 บาท 2.น.ส.สุวรรณา อายุ 43 ปี ผู้ต้องหาหลอกรับหิ้วนาฬิกาแบรนด์ AP x Swatch เสียหาย 202,600 บาท 3.นายธัญญฉัตร์ หรือ ปภาวรินทร์ อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาหลอกให้สั่งซื้อสินค้าศิลปินเกาหลี (K-POP) และของสะสมของศิลปินต่างๆ แบบพรีออร์เดอร์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม X (Twitter) เชื่อมโยงผู้เสียหาย 84 คดี มูลค่าความเสียหาย 168,690 บาท 4.นางสาววีนัส อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เชื่อมโยงผู้เสียหาย 33 คดี มูลค่าความเสียหาย 262,009 บาท 5.น.ส.ชนกนันท์ อายุ 19 ปี ทำหน้าที่แอดมินเพจ และคนกดเงินสด และ 6.นายทินภัทร อายุ 18 ปี ทำหน้าที่คนกดเงินสด ผู้ต้องหาเครือข่ายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตผ่านบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “เรีย เรีย”, “Ma Ria”, “มาเรีย” และ “Pearl Pearl” ผู้เสียหาย 109 คดีทั่วประเทศ มูลค่าความเสียหาย 889,380 บาท 7.น.ส.สุชาดา อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาหลอกขายสินค้าไม่ตรงปกผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและ TikTok เชื่อมโยงผู้เสียหาย 8 เคส มูลค่าความเสียหาย 24,680 บาท 8.น.ส.อัญชิสา ผู้ต้องหาบัญชีม้าเครือข่ายหลอกพรีออร์เดอร์รับหิ้วสินค้าศิลปินเกาหลี ผ่านแพลตฟอร์ม X เชื่อมโยงผู้เสียหาย 141 คดี มูลค่าความเสียหาย 298,813.2 บาท 9.นายจักรพงษ์ อายุ 19 ปี 10.น.ส.มาลัย อายุ 29 ปี และ 11.น.ส.สิริกร อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาบัญชีม้าเครือข่ายหลอกขายรถซาเล้งผ่านโซเชียลมีเดีย 12.นายศุภโชค อายุ 18 ปี 13.นายกิตติศักดิ์ อายุ 19 ปี และ 14.นายธวัชชัย อายุ 19 ปี ผู้ต้องหาบัญชีม้าเครือข่ายหลอกให้เปิดหน้าร้านในระบบออนไลน์ และหลอกขายหนังสือเก่า 15.นายธวัชชัย ผู้ต้องหาบัญชีม้าเครือข่ายหลอกจองที่พักพูลวิลล่าพัทยาผ่านเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ปลอมเชื่อมโยงผู้เสียหาย 11 เคส มูลค่าความเสียหาย 183,020 บาท และยังจับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ในอีกหลายคดี นอกจากนี้ ยังสามารถอายัดตัวผู้ต้องหาจากเรือนจำได้อีกจำนวน 1 ราย เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมด้วยของกลางที่ตรวจยึดได้ อาทิ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมุดบัญชีธนาคาร ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย
โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันนำเงินที่สามารถอายัดได้จากกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวคืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 29 ราย รวมกว่า 7 หมื่นบาท
พล.ต.ต.ทินกร กล่าวอีกว่า ขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชน ก่อนโอนเงินซื้อของออนไลน์ทุกครั้ง ต้องเช็ก 8 สัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นมิจาชีพ 1.ราคาถูกผิดปกติ 2.เร่งให้ตัดสินใจ 3.ให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 4.เพจหรือบัญชีโซเชียลเพิ่งถูกสร้าง 5.รีวิวไม่น่าเชื่อถือ 6.ไม่ยอมให้เก็บเงินปลายทาง 7.ติดต่อยาก และ 8.ส่งลิงก์แปลกปลอม หากมีข้อใดข้อหนึ่งจากลิสต์นี้ ขอให้พึงระวังไว้ก่อนว่า ร้านค้าที่เรากำลังติดต่ออยู่ด้วยอาจเป็นมิจฉาชีพ