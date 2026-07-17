หนุ่มรอดตายจากไฟไหม้โรงเบียร์ เผยเหตุการณ์ยังกระทบจิตใจรุนแรง ลั่นเลิกเที่ยวร้านเหล้า

หนุ่มผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เข้าให้ข้อมูลตำรวจ สน.พหลโยธิน เผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังกระทบต่อจิตใจรุนแรง ตัดสินใจจะไม่เที่ยวสถานบันเทิงอีก
วันนี้ (17 ก.ค.) ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ยังคงดำเนินการสอบสวนทางคดี โดยผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวทยอยเดินทางเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่อง
โดยนายพฤนภา นิลพุฒ อายุ 37 ปี หนึ่งในผู้ประสบเหตุและรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ได้เปิดเผยถึงนาทีว่า วันเกิดเหตุเป็นครั้งแรกที่ตนและเพื่อนรวม 3 คน เดินทางมาใช้บริการที่ร้านดังกล่าว โดยได้เข้ามาภายในร้านช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. และดื่มเครื่องดื่มไปเพียง 2 แก้ว จึงทำให้ตนยังมีสติครบถ้วนดี
นายพฤนภา กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ภายในร้าน กระทั่งได้ยินเสียงคนตะโกนว่า “ไฟไหม้” ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านเกิดความโกลาหลขึ้นในทันที โดยในขณะนั้นตนนั่งอยู่บริเวณกลางร้านที่โต๊ะหมายเลข 120 จึงรีบตัดสินใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกทางประตูด้านหน้าร้านในฝั่งที่มีเปลวไฟพุ่งออกมา ก่อนที่ตนจะล้มลงบริเวณด้านนอกร้าน
นายพฤนภา กล่าวต่อว่า หลังจากที่ตนสามารถออกมาจากร้านได้แล้ว ขณะนั้นมองแทบไม่เห็นอะไรเลย เนื่องจากภายในร้านเต็มไปด้วยกลุ่มควันจำนวนมาก ตนจึงพยายามรวบรวมสติลุกขึ้นเดินตามหาโทรศัพท์มือถือและเพื่อนที่มาด้วยกัน ก่อนจะได้รับทราบในภายหลังว่าเพื่อนอีก 2 คน ได้เก็บโทรศัพท์มือถือไว้ให้ และได้ส่งข้อความแจ้งตนว่าทั้งคู่ได้หลบหนีออกมาอยู่บริเวณด้านหลังร้านแล้ว โดยจากการพูดคุยกับเพื่อนทั้ง 2 คน ทราบว่าเพื่อนได้รับบาดเจ็บมากกว่าตน และสามารถหนีออกมาทางประตูหลังร้านบริเวณฝั่งห้องน้ำได้อย่างหวุดหวิด
นายพฤนภา ยอมรับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง และทำให้ตนตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปเที่ยวสถานบันเทิงอีกต่อไป เนื่องจากรู้สึกว่าการรอดชีวิตในครั้งนี้ ไม่ต่างจากการได้เกิดใหม่อีกครั้ง โดยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงติดตาอยู่ตลอดเวลา หากในอนาคตต้องการสังสรรค์ ตนจะเลือกดื่มกินที่บ้านพักแทน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้อีก