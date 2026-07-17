ตม.3 รวบผู้ต้องหาหญิงชาวจีน ตามหมายจับคดีรับสินบนและทุจริต เร่งผลักดันส่งกลับดำเนินคดี

สืบ ตม.3 เดินหน้ากวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ จับกุมหญิงชาวจีนวัย 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรับสินบนและทุจริตของทางการจีน หลังหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทย ก่อนเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร เตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (17 ก.ค.) พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.3 ในฐานะโฆษก บก.ตม.3 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.จตุรโชค เพชรคง สว.กก.สส บก.ตม.3 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.3
ทำการจับกุม Mrs.Wang (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับของ สำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิง เมืองไคเฟิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐาน รับสินบนและทุจริต
จากผลการสืบสวนของทางการจีน พบว่า ในเดือนกันยายน 2563 Mrs.Wang (สงวนนามสกุล) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร (Executive Vice General Manager) ของบริษัท China State Construction Investment Capital ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคม 2565 ทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ผลการสอบสวนระบุว่า ผู้ต้องหาได้อาศัยอำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวน จึงถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน รับสินบน
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ต้องหาได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เบียดบังทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นเงิน 750,000 หยวน เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน ยักยอกหรือทุจริตทรัพย์ของรัฐ
ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล (Commission for Discipline Inspection and Supervision) เขตหลงถิง เมืองไคเฟิง ได้รับคดีไว้ดำเนินการสอบสวน และในเดือนกรกฎาคม 2569 สำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิง เมืองไคเฟิง ได้อนุมัติหมายจับ Mrs.Wang (สงวนนามสกุล) ในความผิดฐาน รับสินบนและทุจริต
โฆษก บก.ตม.3 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกของ กก.สส.บก.ตม.3 ที่ใช้การสืบสวนเชิงลึกและการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การจับกุมอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยได้สำเร็จ
ภายหลังการจับกุม พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเข้าข่าย คนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้าม น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงต่อราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ พร้อมนำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามขั้นตอน และเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการกฎหมายต่อไป