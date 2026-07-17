“บิ๊กราญ“ ร่วมเป็นสักขีพยานเผาทำลายยาเสพติดของกลาง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนของกลางที่ยึดได้ถูกทำลายตามขั้นตอน โปร่งใส และตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายพิพัฒน์ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนว่า ยาเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะยาบ้าและเฮโรอีน ที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและตรวจยึดได้ เมื่อผ่านการตรวจพิสูจน์และใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมแล้ว จะถูกนำมาเผาทำลายตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
ที่ผ่านมายังมีประชาชนบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ยาเสพติดของกลางอาจถูกนำกลับเข้าสู่ระบบหรือถูกนำไปจำหน่ายอีกครั้ง ดังนั้น การเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันถึงความโปร่งใสของกระบวนการทำลายยาเสพติดของรัฐ และช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม