รวบหนุ่มเอี่ยวขบวนการจ้างขนไอซ์ ยัดกระปุกมะขามเปียกหิ้วไปญี่ปุ่น

ตำรวจตามจับกุมนายสมพงษ์ ผู้เกี่ยวข้องขบวนการว่าจ้างขนไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกหิ้สไปญี่ปุ่น อ้างแฟนสาวเวียดนามนำบัญชีธนาคารไปใช้ทำธุรกรรม
จากกรณีน.ส.พัชรนันท์ อายุ 43 ปี อาชีพรับหิ้วของถูกลูกค้าว่าจ้างโดยติดต่อผ่านทางเฟซ ให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น บุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้าบรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แต่ผู้ถูกว่าจ้างรู้สึกผิดปกติ จึงแจ้งตำรวจ สน.ยางยี่ขันมาตรวจสอบพัสดุดังกล่าว กระทั่งพบว่า เป็นกระปุกมะขามเปียกเหลว จำนวน 6 กระปุก ซุกซ่อนไอซ์ 6 ก้อน น้ำหนักประมาณ 2.059 กิโลกรัมนั้น
ความคืบกน้าล่าสุดวันนี้ (17 ก.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และพล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ศอ.ปส.บช.น., กก.1 บก.สส.บช.น. กก.สส.บก.น.7 และ สน.บางยี่ขัน ร่วมกันจับกุมตัวนายสมพงษ์ ชาว จ.ปทุมธานี ในข้อหา “ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ“ จับกุมได้ที่บ้านพักในต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.นครนายก เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า ได้คบหากับแฟนสาวชาวเวียดนาม ชื่อมะลิ มานานกว่า 1 ปี และเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารของตนเองไปใช้ทำธุรกรรมเพื่อความสะดวก เนื่องจากแฟนสาวเป็นต่างชาติ ส่วนขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และแจ้งว่าจะกลับเดือนหน้า ขณะนี้ผู้ต้องหาได้ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการ ล่าสุด ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง 4 คน เป็นชาวไทย 3 คน และชาวเวียดนาม 1 คน แต่จากข้อมูลคาดว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ประมาณ 15 คน