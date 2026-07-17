เจ้าจองรถยัน ตร.ยื่นสมุดใบสั่งทั้งเล่มเข้าตัวรถ ไม่ได้เรียกรับสินบน-ไม่มีการจ่ายเงิน

เจ้าของรถปรากฎในคลิป ตำรวจยื่นสมุดใบสั่งทั้งเล่มเข้าไปในตัวรถ เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกรับสินบน และไม่มีการจ่ายเงินให้
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิป ขณะตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ได้เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป และหันมองกล้องพร้อมชูนิ้วชี้ให้คนถ่ายนั้น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าวนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 ก.ค.) พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ประดับไทย ผกก.สน.พระโขนง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมเรียกตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของรถทุกคันที่ปรากฏในคลิปเข้าให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ยืนยันว่า การตรวจสอบจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากพบว่า มีการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่หากผลการตรวจสอบพบว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ก็จะให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาตามข้อเท็จจริง
ทั้งนี้เจ้าของรถที่ปรากฏในคลิปได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการเรียกรับสินบนแต่อย่างใด และตนเองก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่า พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคมอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนสรุปผลการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป