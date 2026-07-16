"มัลลิกา" นอนคุก ศาลอาญาไม่ให้ประกัน คดีฉ้อโกงหลอกลงทุน"ฟอเร็กซ์"ชี้อัตราโทษสูง ทำเป็นขบวนการ เกรงยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนี้ (16 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำตัว น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ ฟอเร็กซ์ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4015/2569 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมตัวได้ที่อาคารจอดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-27 ก.ค.2569 ขณะที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 92/2569 โดย น.ส.มัลลิกา เป็นเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ประกอบธุรกิจชักชวนประชาชนร่วมลงทุนซื้อขาย Forex ในไทย โดยโฆษณาอ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างประเทศ รับประกันผลตอบแทน และเสนอผลกำไรสูงถึงร้อยละ 20–30 ภายใน 7 วัน พร้อมชักชวนเข้ากลุ่มปิดเพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย (Signal Trade) จากการสืบสวนพบว่า มีพฤติการณ์ควบคุมหรือหน่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขาย ควบคุมหรือปลอมแปลงกราฟและราคาให้ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายและไม่สามารถถอนเงินได้ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หรืออ้างเหตุขัดข้องของระบบ
ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมาน.ส.มัลลิกา ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว
ศาลพิเคราะห์แล้วให้ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.มัลลิกา เนื่องจากข้อกล่าวหามีอัตราโทษสูง มูลค่าความเสียหายมีจำนวนมาก ลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดเป็นขบวนการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ในชั้นนี้เห็นสมควรรอฟังผลการสอบสวนก่อน ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ให้ยกคำร้อง แจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาทราบโดยเร็ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวน.ส.มัลลิกาไปคุมขังไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง