ยธ. หารือจัดทำคำสั่ง ศอ.ปส. ปฏิบัติการ “พิฆาตยาเสพติด” ขับเคลื่อนทั่วประเทศ

MGR Online - รมว.ยุติธรรม นั่งหัวโต๊ะประชุม ศอ.ปส. เดินหน้าปฏิบัติการ “พิฆาตยาเสพติด” 3 เดือนเต็ม ตั้งกลไกขับเคลื่อนทั่วประเทศ สกัดยาเสพติดทุกมิติ
วันนี้ (16 ก.ค.) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2569 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) โดยการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 คน โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำคำสั่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เรื่อง “ปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติด” เพื่อให้หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด นำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นภายในระยะเวลา 3 เดือน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ประกอบด้ว
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ , 2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/เขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต เป็นผู้อำนวยการศูนย์ , 3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และ 4. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้อำนวยการศูนย์
ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบ Logistics โดยเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ Logistics ในการขนส่งยาเสพติด พร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ครอบคลุมทุกมิติ ก่อนเสนอประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งต่อไ
อีกทั้ง ที่ประชุมยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขออนุมัติแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 11 คณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ขยายผลไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการ และทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ
ในช่วงท้ายของการประชุม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อน “ปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติด” ตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้น พร้อมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน