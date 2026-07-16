ออกหมายเรียก “ไอซ์ รัชนก” รับทราบข้อหา 2 คดี ปมโพสต์กล่าวหา “สุชาติ”

ตำรวจ สน.ทองหล่อออกหมายเรียก “ไอซ์ รัชนก” เข้ามารับทราบข้อหา 2 คดี กรณีโพสต์กล่าวหา “สุชาติ ชมกลิ่น”
วันนี้ (16 ก.ค.) มีรายงานความคืบหน้าทางคดีที่เกี่ยวข้องกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า ภายหลังการปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ตามพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2569 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกรัฐสภาในช่วงปิดสมัยประชุม สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 วรรคหนึ่ง
รายงานระบุว่า หลังหน่วยงานราชการกลับมาเปิดทำการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ แป้นจันทร์ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนคดีของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้เสนอความเห็นพร้อมขออนุมัติออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้ น.ส.รักชนก เข้าพบพนักงานสอบสวน รวม 2 คดี
สำหรับทั้งสองคดี พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคราวเดียวกัน โดยเป็นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 (2) และ (5) ในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ และข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และมาตรา 91
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบอำนาจให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินคดีอาญากับ น.ส.รักชนก จากกรณีกล่าวหาว่า นายสุชาติ เป็นอันธพาลครองเมือง และกล่าวหาว่ามีการทุจริตเรียกรับสินบน รวมทั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ยังมีการร้องทุกข์เพิ่มเติมในกรณีที่ น.ส.รักชนก ใช้ถ้อยคำเรียกว่า คนถ่อย
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า ทีมทนายความของนายสุชาติ เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลอาญาตลิ่งชัน เพื่อขอให้ศาลนำคดีอาญาหมายเลขดำที่ 527/2569 ซึ่งเป็นคดีระหว่าง นายสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะโจทก์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ในฐานะจำเลย กลับขึ้นมาพิจารณาใหม่
สาเหตุเนื่องจากฝ่ายโจทก์เห็นว่า น.ส.รักชนก ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในการถอนฟ้องคดี ตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งกำหนดให้จำเลยต้องแชร์ข้อความขอโทษผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตนเอง เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า น.ส.รักชนก ไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้ฝ่ายโจทก์เห็นว่าการถอนฟ้องซึ่งเป็นการถอนฟ้องแบบมีเงื่อนไขยังไม่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาด จึงสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลนำคดีกลับขึ้นมาพิจารณาต่อได้ภายในอายุความ ตามคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาโดยมีเงื่อนไข ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569