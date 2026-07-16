ผบ.ตร.เคาะกรอบแต่งตั้งนายพลวาระปี 69 กำชับทุกหน่วยทำบัญชีผู้เหมาะสม ส่งบัญชีรายชื่อ-ผลงานภายใน 3-10 ส.ค.นี้

ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งกำหนดแนวทางและกรอบเวลาการเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ รอง ผบ.ตร. ลงถึง ผบก. วาระประจำปี 2569 กำชับทุกหน่วยจัดส่งข้อมูล ผลงาน และบัญชีเสนอแต่งตั้งตามกำหนด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน
วันนี้ (16 ก.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่ง ตร. ที่ 009.231/ว1917 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2569 กำหนดแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2569 ตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึงผู้บังคับการ (ผบก.) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมและผู้ยังไม่เหมาะสมสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง โดยระดับกองบังคับการ (บก.) ต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยเหนือภายใน 7 ส.ค. 2569 ขณะที่กองบัญชาการ (บช.) และหน่วยเทียบเท่า ต้องพิจารณาในรูปคณะกรรมการและส่งข้อมูลถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน 10 ส.ค. 2569
นอกจากนี้ ทุกกองบัญชาการต้องจัดทำบัญชีเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ครบทุกตำแหน่งที่ว่าง พร้อมระบุเหตุผลหากไม่มีผู้เหมาะสม และส่งให้ ตร. ภายใน 10 ส.ค. 2569
ส่วนผู้มีคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง ต้องจัดส่งผลงานที่เป็นรูปธรรมและสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ PDF ภายใน 3 ส.ค. 2569 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 29 และไม่ถอนการลาออกภายใน 20 ก.ค. 2569 จะไม่นำมาพิจารณาในการแต่งตั้งวาระนี้ พร้อมกำชับทุกหน่วย หากมีข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลต่อการแต่งตั้ง ให้รายงานมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน 10 ส.ค. 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป