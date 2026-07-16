ผบก.ป.จ่อเสนอเรียก ขรก.5 พันคนให้การคดีโกงสอบท้องถิ่น-เล็งแจ้งข้อหาเพิ่มอีก 15 ราย

MGR Online - ผู้การกองปราบฯ จ่อเสนอเรียกสอบข้าราชการที่ผ่านการบรรจุแล้วกว่า 5 พันรายทั่วประเทศ เล็งแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 15 ราย ด้าน "ผอ.พิชิต" รูดซิปปากสนิท แม้ชื่อยังไม่ยอมบอก ส่วน "ดร.วิน" ซัดทอดรับไฟล์ข้อสอบส่งต่อให้ทีมแก้ข้อมูลที่บ้านบางใหญ่
วันนี้ (16 ก.ค.) ที่ กองปราบปราม (บกป.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดีจับ3 ผู้ต้องหาโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น (สถ.) ว่า หลังจับกุมจ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และนายอัศวิน โชติพนัง หรือ ดร.วิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และน.ส. ศตพร ธนพชรโภคิน น้องสาวนายวิน 3 ผู้ต้องหาคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น จนมีการส่งศาลฝากขังไปหมดแล้ว จากการสอบสวนจ่าพิชิต ให้การปฏิเสธ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ถามชื่อก็ยังไม่ยอมตอบคำถามแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ขอให้การใด ๆ ทั้งสิ้น
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วน นายวิน ถึงจะให้การปฏิเสธ แต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี โดยให้ข้อมูลว่า เขากับ น.ส.ศตพร น้องสาว มีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบ มาจากจ่าพิชิต จากนั้นจะนำมาส่งให้ผู้ที่อยู่ในบ้านที่ถูกตรวจค้นที่บางใหญ่แก้ไขข้อมูลเท่านั้น รวมทั้งการตรวจค้น 9 เป้าหมายเกี่ยกับตัวผู้ต้องหา ไม่พบข้อมูลหลักฐานที่เป็นประโยขน์แต่อย่างไร
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หลังจากนี้จะปรึกษาผู้บังคับบัญชา เสนอออกหมายเรียก คนที่อยู่ในบ้านรวม 15 คน มารับทราบข้อกล่าวหา แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับ ปปช.ว่า จะให้ตำรวจทำในส่วนนี้หรือไม่ ส่วนผู้ที่สอบและบรรจุแล้ว 5 พันกว่าราย นั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำทั้งหมด ท้้งนี้อาจจะต้องเสนอ ผบช.ก.รวมท้้ง ผบ.ตร.ให้ออกคำสั่งให้ตำรวจท้องที่ช่วยในการสอบสวน โดยจะกำหนดประเด็นไปให้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วถึงจะส่งมาให้ส่วนกลางรวบรวมเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ผบก.ป.กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกองปราบปราม รับผิดชอบในส่วนที่แบ่งงานมาเท่านั้น สามารถทำสำเร็จจับกุมผู้ต้องหาตัวหลักในขั้นนี้ได้สำเร็จ ใช้เวลาเพียง 17 วันเท่านั้น ซึ่งนายกฯและผบ.ตร.ต่างมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่ในส่วนคดีหลักยังคงเป็นหน้าที่ ของ ปปช. ที่รับผิดชอบดูแลเอง แค่ทั้งนี้ถ้า ปปช.ขอกำลังตำรวจให้ร่วมทำคดี เราพร้อมสนับสนุนอยู่แล้ว