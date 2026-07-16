สืบวัดพระยาไกร รวบเอเย่นต์ยาบ้าจำหน่าย 2,000 เม็ด

สืบวัดพระยาไกร รวบเอเย่นต์ยาบ้า ปล่อยในชุมชนยึดของกลางกว่า 2,000 เม็ด สารภาพซื้อมาแค่เม็ดละ 10 บาท ปล่อยต่อลูกค้าในชุมชน
วันนี้ (16 ก.ค.) พ.ต.ท.จักรพงศ์ พิทักษ์กรสกุล สว.สส.สน.วัดพระยาไกร ,ร.ต.ท.ธวัชชัย ศรีสุดดี, ร.ต.กฤษฎา ทาทอง รอง สว.สส.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.วัดพระยาไกร ร่วมกันจับกุมตัว นายอานนต์ ดรมาน อายุ 37 ปี พบของกลาง เป็นยาบ้ากว่า 2,000 เม็ด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับ
แจ้งว่าบริเวณห้องพักซอยโสณมัย แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา มีชาย ผิวดำแดง รูปร่างผอม ชื่อนายอานนต์ หรือหมัด มีพฤติการณ์มั่วสุมค้าขายยาเสพติด(ยาบ้า) อยู่เป็นประจำ โดยสายลับได้แจ้งตำหนิ รูปพรรณของนา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ตำรวจจึงได้ออก
ตรวจพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบ นายอานนต์ หรือหมัด เเต่เมื่อพบเห็นตำรวจ ผู้ถูกจับกุมแสดงอาการตกใจ มีพิรุธ เดินหลบหนีไปทางห้องพักที่เกิดเหตุ สงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไล่ติดตาม และแสดงตัวขอตรวจค้น
พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอม
เฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวน 2 ถุง ในกระเป๋ากางเกง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา โดยผู้ต้องหารับว่ายังมียาเสพติดอีกในห้อง ยินยอมนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพัก พบยาบ้า จำนวน 3ถุง และบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน จำนวน 10 ถุง รวมของกลาง 2000 กว่าเม็ด ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด แต่ผู้ต้องหายอมรับว่าได้รับซื้อยาเสพติดมาราคาเพียงเม็ดละ 10 บาท จากชายไทยวัยรุ่นย่านมีนบุรี เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า จึงจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป