อัปเดตล่าสุดยอดเสียชีวิต 33 ราย เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กทม. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ช่วงเวลาประมาณ 23.50 น.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (16 ก.ค.) สำนักงานเขตจตุจักร รายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้เมื่อ เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจำนวน 33 ราย พิสูจน์ทราบอัตลักษณ์แล้ว 33 ราย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 71 ราย แบ่งเป็นกลุ่มอาการสีแดง (อาการรุนแรง) 14 ราย กลุ่มอาการสีเหลือง (อาการปานกลาง) 13 ราย กลุ่มอาการสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 44 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร.025139713