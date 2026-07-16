อดีตปลัด จ.ภูเก็ต ฟ้องกลับ เจ้าสัวที่ดินหมื่นล้าน ปมแจ้งความกล่าวหาเรียกรับเงิน 1 ล้านบาท แลกแก้ไขเอกสารที่ดิน

อดีตปลัด จ.ภูเก็ต ฟ้องกลับ เจ้าสัวที่ดินหมื่นล้านฐานฟ้องเท็จ-แจ้งความเท็จ ปมกล่าวหาเรียกรับเงิน 1 ล้านบาท แลกแก้ไขเอกสารที่ดิน ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 26 ต.ค.นี้
ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 16 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปปป. เข้าจับกุมและตรวจค้นบ้านพักที่ จ.สงขลา เดินทางมาพร้อม นายนรินทร์ สมนึก ทนายความ เพื่อยื่นฟ้อง เจ้าของที่ดินใน จ.ภูเก็ต ที่กล่าวหาว่า เรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกสินบนที่ดินในจังหวัดแลกแก้ไขเอกสารครอบครองที่ดิน จำนวน 1 ล้านบาท
นายรุ่งเรือง กล่าวว่า วันนี้ ได้มายื่นฟ้องเจ้าของที่ดิน ฐานหมิ่นประมาท, แจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นรับโทษทางอาญา กรณีกล่าวหาว่าตนเองมีการเรียกรับเงินจากการแก้ไขเอกสารครอบครองที่ดิน เนื่องจากมีการโอนเงิน 1 ล้านบาท เข้าบัญชีคนใกล้ชิดของตนเอง จากนั้น เจ้าของที่ดินก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตนเอง
นายรุ่งเรือง กล่าวต่อว่า ส่วนตัวไม่กล้าเรียกรับผลประโยชน์กับเจ้าสัวระดับหมื่นล้านด้วย ย้ำไม่มีเส้นเงินการทำธุรกรรมถึงตนเองแน่นอน พร้อมกับตั้งคำถามว่า ทำไมคดีของตนเองมีการดำเนินเรื่องเร็วมาก เร่งรัดผิดสังเกต สองมาตรฐาน ตนเองถูกให้ออกจากราชการทันที แต่คดีอื่นโกงสอบห้าพันล้าน กลับยังใช้ชีวิตในปกติได้
นอกจากนี้ นายรุ่งเรือง ยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบท้องถิ่น ยืนยันความบริสุทธิ์ใจล้านเปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ต้องหา 3 คนที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นอีก 5 ราย ตนเองก็ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และไม่มีเส้นทางการเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงมาถึงตนเองอย่างแน่นอน มีเพียงผู้เสียหายคนเดียวที่เป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งตนเองได้เตรียมหลักฐานทั้งหมดไว้พร้อมพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลแล้ว
นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการดำเนินคดีกับตนเองที่มีความรวดเร็วอย่างผิดปกติ โดยวันที่ 24 มิ.ย. 2569 ตนถูกส่งตัวกลับจากการช่วยราชการที่กรมการปกครองเพื่อไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต จากนั้นได้มีการนำผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี จากนั้นวันที่ 26 มิ.ย. 2569 มีการออกหมายจับและควบคุมตัว และถัดมาเพียงวันเดียว คือ วันที่ 27 มิ.ย. 2569 ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันที ซึ่งตนเองถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยผู้บังคับบัญชายังไม่ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเลยว่าตนเองได้กระทำความผิดจริงหรือไม่
พร้อมกันนี้ ยังได้เปรียบเทียบกับกรณีของข้าราชการอีก 5 ราย ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกรณีนั้นสร้างความเสียหายมูลค่านับพันล้านบาท แต่ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แตกต่างจากตนเองที่ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่กลับถูกสั่งให้ออกทันที จึงมองว่าเป็นเรื่องที่ส่อไปในทางสองมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ ในส่วนของคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ทนายความได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการฟ้องร้องอดีตผู้บังคับบัญชาคือ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ในคดีอาญา มาตรา 157 กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากประเด็นกรณีแชตหลุดที่มีข้อความสั่งการว่า “ช่วยน้ำเงินด้วย” ตามที่เคยปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้
ด้าน นายนรินทร์ ทนายความ กล่าวว่า ในวันนี้ได้นำนายรุ่งเรืองมาฟ้องดำเนินคดีกลับกับคู่กรณีที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในข้อหาแจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งให้รับโทษทางอาญา และหมิ่นประมาท โดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่คู่กรณีไปแจ้งความกล่าวหาว่าปลัดเรียกรับเงิน 1 ล้านบาทนั้น อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการทบทวนคำสั่งการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินริมทะเลมูลค่าหลายพันล้านบาท ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิไปตั้งแต่ปี 2523 และศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งได้
อีกทั้งผู้แจ้งความอ้างว่าได้ยื่นเรื่องขอให้จังหวัดภูเก็ตทบทวนคำสั่งเพิกถอนในช่วงกลางปี 2568 ซึ่งในขณะนั้น นายรุ่งเรือง ยังไม่ได้เดินทางมารับตำแหน่งราชการที่ จ.ภูเก็ต โดยนายรุ่งเรืองเพิ่งมาย้ายมาทำงานได้ไม่ถึง 6 เดือนก็โดนกลั่นแกล้งกล่าวหา
ล่าสุด ศาลอาญาได้ตรวจฟ้องและรับคำฟ้องไว้แล้ว โดยกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้ในวันที่ 26 ต.ค. 2569 ซึ่งทีมทนายความจะขอให้ศาลออกหมายเรียกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่ดินของจ.ภูเก็ตชุดที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มาเบิกความต่อศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไป