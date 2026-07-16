มือปืนบุกยิง นศ.วิทยาลัยเทคนิคชื่อดังย่านมีนบุรี ดับ 1 ราย

คนร้ายใช้ปืนยิง นศ.วิทยาลัยเทคนิคชื่อดังย่านมีนบุรี ขณะจอดรถติดไฟแดง ปากซอยฉลองกรุง 8 เสียชีวิต 1 ราย
วันนี้ (16 ก.ค.) ร.ต.อ.วัชรพงษ์ ใจสว่าง รอง สว.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง รับแจ้งเหตุ มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ปากซอยฉลองกรุง 8 ทางเข้าวัดสุทธาโภชน์ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ) และ อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 22.05 น. ของวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย นอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนฉลองกรุง ทราบชื่อ นายนัทธพงศ์ เจริญดง อายุ 22 ปี สวมเสื้อยืดสีน้ำเงินของโรงเรียน ใส่กางเกงขายาวสีดำ ใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสีแดงเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชื่อดังย่านมีนบุรี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ท้ายทอยทะลุออกปาก ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันรอดชีวิต
สอบถาม นายเอก (นามสมมติ) เป็นเพื่อนที่ขี่รถมากับผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า หลังจากเลิกเรียนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ PCX 150 สีน้ำเงินทะเบียน 2ฆง 5502 กทม.กลับบ้านโดยตนเองเป็นคนขี่ ผู้เสียชีวิตเป็นคนซ้อนท้าย เมื่อขี่มาติดไฟแดงบริเวณปากซอยฉลองกรุง 8 จู่ๆ มีจักรยานยนต์ 2 คัน เข้ามาประกบ มากัน 3 คน รู้เพียงว่าเป็นฮอนด้าเวฟ 125 i และ ฮอนด้าเวฟ 110 i ไม่ทราบสีและทะเบียนรถ โดยรถฮอนด้า เวฟ 125 i ที่มากัน 2 คน คนนั่งซ้อนท้ายชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ ตนเองตกใจมากทิ้งรถแล้ววิ่งลงพงหญ้าข้างทาง หลังจากมือปืนขี่รถไปแล้ว ตนออกมาจากพงหญ้าเห็นเพื่อนโดนยิง จึงรีบโทร.แจ้งตำรวจทันที
เบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและเชิญนายเอกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สน.เฉลิมกรุง เพื่อเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ก่อนมอบให้ญาติรับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป