รวบโจรงัดบ้านอินฟลูเอนเซอร์ ฉกพระเครื่องมรดกตระกูลกว่าครึ่งล้าน พบมีหมายจับคดีเก่า ยังปฏิเสธ อ้างแค่ไปตกปลา

lจากกรณีที่ นายนพรัตน์ กล้าหาญ อายุ 54 ปี และ นางสาวนฤมล เอี่ยมธีระกุล อายุ 36 ปี อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่อง Double Tarb ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 78,000 คน เข้าร้องสื่อหลังถูกคนร้ายงัดบ้านพักในชุมชนบางไกรใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 69 กวาดพระเครื่องมรดกตกทอด ของสะสม และทรัพย์สินมีค่ารวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยคนร้ายอาศัยช่วงเจ้าของบ้านไม่อยู่ ใช้บันไดปีนงัดหน้าต่างเข้าไปก่อเหตุ ก่อนหลบหนีไปพร้อมทรัพย์สินจำนวนมาก
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (15 ก.ค.) พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พ.ต.ท.ชาญชัย วรัญญูรัตนะ รอง ผกก.สส.สภ.บางกรวย และ พ.ต.ท.ไพลวรรณ์ น้อมจันทึก สว.สส.สภ.บางกรวย ร่วมกันจับกุม นายวัชรินทร์ สุขสุด อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี เลขที่ จ.865/2569 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 69 ในข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป” ได้บริเวณถนนสาย 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ตะกรุดหลวงพ่อทองหล่อ วัดโปรดสัตว์ 1 ดอก ผ้ายันต์สีเหลือง 4 ผืน พระเครื่องเนื้อต่างๆ 38 องค์ สร้อยประคำไม้ 1 เส้น มีดเดินป่าพร้อมปลอก 1 เล่ม พระผงชุด 4 กล่อง ล็อกเก็ตรัชกาลที่ 5 จำนวน 1 เหรียญ เข็มกลัดหลวงปู่ฤาษีลิงดำ 1 เหรียญ ล็อกเก็ตรัชกาลที่ 4 จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญหลวงพ่อดำดวง วัดบางจาก อีก 2 เหรียญ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากนายวัชรินทร์ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักแบตเตอรี่รถยนต์บริเวณตรงข้าม สภ.บางกรวย จนศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับไว้ ต่อมาชุดสืบสวนได้เชื่อมโยงพฤติกรรมเข้ากับคดีงัดบ้านของนางสาวนฤมลและสามี ก่อนสืบทราบว่าผู้ต้องหาไปกบดานอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นและตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน โดยผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าว
นางสาวนฤมล เปิดเผยว่า หลังจากตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ตนเดินทางไปชี้ตัวผู้ต้องหาและตรวจสอบของกลางที่ตรวจยึดได้ โดยระหว่างเผชิญหน้ากัน ตนได้สอบถามถึงทรัพย์สินที่หายไป แต่ผู้ต้องหายังคงปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุงัดบ้าน อ้างเพียงว่าไปตกปลาบริเวณใกล้บ้านของตนเท่านั้น พร้อมทั้งกล่าวหาว่าตำรวจกำลังใส่ร้าย
นางสาวนฤมล ผู้เสียหาย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ของกลางทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปหรือไม่ โดยหลังเกิดเหตุ ตนและครอบครัวต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมรอบบ้าน เนื่องจากหวาดกลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ และยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจขึ้นมากที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.บางกรวย ที่เร่งติดตามคดี และอยากให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายวัชรินทร์จะให้การปฏิเสธในคดีลักทรัพย์ภายในบ้านของนางสาวนฤมล แต่ยอมรับในคดีลักแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีหมายจับอยู่ก่อนแล้ว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป” ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ส่วนคดีของนางสาวนฤมล ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติม และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามของกลางในคดีต่อไป