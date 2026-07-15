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โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-โฆษก ตร.ฮึ่ม สั่ง ผกก.สน.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริงด่วน คลิปตำรวจตั้งด่านยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถ หันมองกล้องชูนิ้วให้คนถ่าย พร้อมให้ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด

กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิป ขณะตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ได้เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป และหันมองกล้องพร้อมชูนิ้วชี้ให้คนถ่ายนั้น

วันนี้ (15 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ตนได้รับทราบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สน.พระโขนง แล้ว

จากภาพที่ปรากฏในเบื้องต้น หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง ก็อาจเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

ตนจึงได้สั่งการให้ ผกก.สน.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริงโดยด่วน พร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด ภายใต้สถานการณ์อย่างไร และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และยุทธวิธีตำรวจหรือไม่

ตร.ยืนยันหลักการเดิมว่า หากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา แต่หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ ก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง ทั้งทางวินัยและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิด

"ผมเชื่อว่าการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเปิดเผยข้อเท็จจริง จะเป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ดีที่สุด หากมีผลการตรวจสอบแล้ว ผมจะนำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป" โฆษก ตร.กล่าว










โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ
โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ
โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ
โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ
โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ
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