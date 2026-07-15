โฆษก ตร.สั่ง ผกก.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริง คลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งในรถ

MGR Online-โฆษก ตร.ฮึ่ม สั่ง ผกก.สน.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริงด่วน คลิปตำรวจตั้งด่านยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถ หันมองกล้องชูนิ้วให้คนถ่าย พร้อมให้ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิป ขณะตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ได้เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป และหันมองกล้องพร้อมชูนิ้วชี้ให้คนถ่ายนั้น
วันนี้ (15 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ตนได้รับทราบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สน.พระโขนง แล้ว
จากภาพที่ปรากฏในเบื้องต้น หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง ก็อาจเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
ตนจึงได้สั่งการให้ ผกก.สน.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริงโดยด่วน พร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด ภายใต้สถานการณ์อย่างไร และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และยุทธวิธีตำรวจหรือไม่
ตร.ยืนยันหลักการเดิมว่า หากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา แต่หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ ก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง ทั้งทางวินัยและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิด
"ผมเชื่อว่าการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเปิดเผยข้อเท็จจริง จะเป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ดีที่สุด หากมีผลการตรวจสอบแล้ว ผมจะนำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป" โฆษก ตร.กล่าว