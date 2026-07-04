นาทีระทึก! หนุ่มนศ.ปี 1 ถูกลูกหลงยิงดับ หลังเพื่อนพาเคลียร์ปมแฟนถูกจับหน้าอกในร้านเหล้า

เมื่อเวลา 04.45 น. วันที่ 4 ก.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ปากซอยสามัคคี 62 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ พบผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ โดยต่อมา นายอัครา หรือแป๊ง ชำนาญกิจ อายุ 20 ปี หนุ่มนักศึกษาปี 1 เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากบาดแผลถูกยิงบริเวณหน้าอก
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ได้แก่ นายอติชาติ ภูขาว หรือเจ อายุ 21 ปี ถูกยิงบริเวณแขนขวา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และ นายบรรหาร ศรศักดา หรือมิน อายุ 20 ปี ถูกยิงบริเวณแขนซ้าย ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนประมาณ 9 นัด ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ พบว่าในช่วงเวลาประมาณ 04.45 น. มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากรวมตัวอยู่หน้าร้าน โดยฝ่ายผู้เสียหายมีประมาณ 4 คน ใช้รถจักรยานยนต์ 2 คันจอดอยู่บริเวณดังกล่าว ก่อนจะเกิดการโต้เถียงกับกลุ่มคู่กรณีที่ยืนอยู่บริเวณร้านรถเข็นพ่วงข้างด้านหลังร้าน
ไม่นานหลังจากนั้น ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้เสียหาย ก่อนที่ทั้ง 4 คนจะรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที โดยรถคันแรกมี นายแป๊ง เป็นผู้ขับขี่ และ นายมิน เป็นผู้ซ้อนท้าย ส่วนอีกคัน นายเซ็น เป็นผู้ขับ และ นายเจ เป็นผู้ซ้อน ภายหลังทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายวสันต์ คะนองดี หรือแบงค์ อายุ 19 ปี สวมเสื้อสีขาว วิ่งถืออาวุธปืนไล่ตามกลุ่มผู้เสียหายหลังลงมือก่อเหตุ
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้รับคลิปจากโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุไว้ได้ ภายในคลิปปรากฏภาพขณะทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกัน โดยเห็น นายมิน สวมเสื้อคลุมสีดำ สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ เดินเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคู่กรณีบริเวณร้านรถเข็นพ่วงข้าง ขณะเดียวกันด้านหลังนายมิน ยังมีชายถืออาวุธปืนจ่อไปยังฝั่งคู่กรณี ซึ่งทราบภายหลังว่าคือ นายเจ ก่อนเหตุการณ์จะบานปลายเป็นเหตุยิงกัน
ขณะเดียวกัน กล้องวงจรปิดจากร้านอาหารใกล้จุดเกิดเหตุ ยังบันทึกภาพช่วงเกิดเหตุไว้ได้เช่นกัน โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งรับประทานอาหารต่างพากันวิ่งหนีตายเข้าไปหลบภายในร้านด้วยความแตกตื่น หลังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ด้าน นายอติชาติ หรือเจ หนึ่งในผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำที่ผ่านมา ตน พร้อมเพื่อนและรุ่นน้องได้ไปดื่มสังสรรค์ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกตนมาเที่ยวร้านดังกล่าว ระหว่างนั่งดื่มอยู่ แฟนของนายมินบอกว่าถูกชายคนหนึ่งจับหน้าอก หลังร้านปิดเวลาประมาณ 04.00 น. กลุ่มของตนจึงขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ ก่อนที่นายมินจะเดินเข้าไปถามกลุ่มคู่กรณีว่า “พวกมึงได้จับนมเมียกูป่าว” ขณะนั้นตน นายแป๊ง และเพื่อนอีกคนยังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
จากนั้นนายมินได้ตบหน้านายแบงค์ 1 ครั้ง ก่อนที่นายแบงค์จะถอยไปหลบหลังร้านรถเข็นพ่วงข้าง แล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มของตน 1 นัด โดยกระสุนมีลักษณะคล้ายลูกซองที่แตกกระจายเป็นเม็ดจำนวนมาก ตอนนั้นตนยังไม่รู้ว่าเพื่อนถูกยิง คิดเพียงว่าจะต้องรีบขี่รถหนีออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
ภายหลังจึงทราบว่า นายแป๊งถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย แต่ยังพยายามขี่รถจักรยานยนต์พาหลบหนี กระทั่งทนพิษบาดแผลไม่ไหว ฟุบหมดสติ ทำให้นายมินซึ่งซ้อนท้ายอยู่ ต้องประคองเปลี่ยนมาขี่รถพานายแป๊งส่งโรงพยาบาล ทั้งที่ตัวเองก็ถูกกระสุนยิงเข้าที่แขนประมาณ 9 นัด
นายเจ เล่าทั้งน้ำตาว่า ระหว่างทางตนถามนายแป๊งตลอดว่าไหวหรือไม่ แต่ไม่ได้รับคำตอบ และได้ยินเพียงเสียงหายใจเฮือกสุดท้าย ก่อนที่นายแป๊งจะหมดสติ คาดว่าเสียชีวิตในช่วงนั้นแล้ว จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนหน้านี้นายแป๊งเคยเล่าให้ฟังว่า ผู้ก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน แต่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องผู้หญิงจนตัดขาดกันมานาน กระทั่งมาเจอกันโดยบังเอิญในคืนเกิดเหตุ
สำหรับตัวเองได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยที่แขนขวา แต่รู้สึกเสียใจและโทษตัวเองอย่างมาก หากเมื่อคืนตัดสินใจชวนรุ่นน้องกลับบ้าน เหตุการณ์คงไม่บานปลายจนมีผู้เสียชีวิต พร้อมระบุว่า ตนกับนายแป๊งสนิทกันมาก มักไลฟ์สดผ่าน TikTok ด้วยกันเป็นประจำ และยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนนิสัยดี ทำให้ทุกคนยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนยืนยันว่าแป๊งรุ่นน้องตนไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่อง แต่กลับมาโดนลูกหลงทั้งๆที่เป็นเรื่องของตนและมิน
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายวสันต์ คะนองดี หรือแบงค์ อายุ 19 ปี ผู้ก่อเหตุ เคยมีประวัติต้องหาคดี พยายามฆ่า ในพื้นที่ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี มาก่อน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย