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“บิ๊กราญ"สั่งลุย "นพศิลป์ ร่วม DOPA N.I.C.E” นำทีมบุกทลายเครือข่าย “โรฮิงญา” สวมบัตรหัวศูนย์ รวบปลัดอำเภอ พร้อมพวก 17 หมายจับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. การสั่งนำทัพโดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. , พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบภาค 8 และ สืบสวนจ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ. สุราษฎร์ธานี สนธิกำลังร่วมกับ กรมการปกครอง,กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), และสำนักงาน ป.ป.ท. เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายชาวโรฮิงญา สวมบัตร เลข 0” ปราบปรามขบวนการทุจริตทางทะเบียน
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โดยคณะพนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดจำนวน 17 หมายจับ , อดีตปลัดอำเภอดอนสัก 1 ราย , อดีตลูกจ้าง สย. อำเภอดอนสัก 1 ราย , เจ้าบ้านผู้รับรอง 3 ราย และ ชาวโรฮิงญา (ผู้สวมสิทธิ) 12 ราย (อยู่ระหว่างหลบหนี 6 ราย) ในข้อหา “ในความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น / หรือว่าการอย่างใด ได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้งและรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ ร่วมกันทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ”
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พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย เมื่อต้นปี 2569 ว่าได้รับความเดือนร้อนจากชาวพม่า (โรฮิงญา) ที่กระทำผิดกฎหมาย จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน บัตรเลข 0 ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ทางกรมการปกครอง โดยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน (DOPA N.I.C.E.) จึงได้ทำการตรวจสอบพบว่า นายไพรัช (สงวนนามสกุล) อดีตปลัดอำเภอดอนสักทำหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนและพวก จัดทำบัญชีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข 0) ในช่วงปี 2564-2566 จำนวนสูงถึง 240 คนด้วยกัน จึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบจนพบขบวนการผู้กระทำความผิด
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พล.ต.อ.สำราญ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบพบว่าการทุจริตทางทะเบียนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียน การแจ้งเกิดเท็จ , การสมรสเท็จ , หรือการสวมสิทธิ์บุคคลที่ได้รับสิทธิ์ทางการศึกษา แต่สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ คือ "การทุจริตสวมสิทธิ์บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้กับกลุ่มชาวโรฮิงญา" ซึ่งเป็นรูปแบบที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยิ่งภูมิหลังและมิติของปัญหา กลุ่มชาวโรฮิงญาเหล่านี้ มีต้นทางอพยพมาจากรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศเมียนมาโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อมุ่งหน้าสู่ประเทศที่สาม ซึ่งมีขบวนการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยโดยใช้วิธีการหลบหนีเข้าเมืองหรือใช้หนังสือเดินทางบางส่วนเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย จึงได้ดิ้นรนเข้าสู่กระบวนการทุจริตเพื่อสวมบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ บัตรหัวศูนย์
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สำหรับเครือข่ายนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนายหน้า ทำหน้าที่จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน และจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้าน จำนวน 1,000 – 2,000 บาทต่อราย อีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรสีขาวเลข 0) จำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท, กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน อำเภอดอนสัก จำนวน 1 คน และ ปลัด อ. 1 คน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการออกบัตร

พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า ทั้งนี้หากกลุ่มชาวโรฮิงญาที่ลักลอบเข้าเมืองได้รับบัตรหัวศูนย์แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองได้เนื่องจากสถานะในบัตรระบุว่าเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มตั้งเป็นแก๊งมีการตั้งผู้นำหรือผู้ใหญ่บ้านในกลุ่มตนเองเพื่อสร้างเป็นชุมชนในพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบพฤติกรรมข่มเหงรังแกและกรรโชกทรัพย์เรียกค่าไถ่จากชาวโรฮิงญาด้วยกันเองถึงขั้นก่อเหตุใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกาย ซึ่งเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์และสร้างปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อย่างรุนแรง

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ภาคใต้แต่จะขยายผลล้างเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนทั้งระบบยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกมิติ ไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า ชาวต่างชาติ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไม่มีการละเว้น ไม่มีข้อยกเว้น พร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ
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อีกทั้งสำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และดำเนินการกับทรัพย์สินของเครือข่ายผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยจะตรวจสอบเส้นเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการยึดทรัพย์ เพื่อขุดรากถอนโคนขบวนการนี้ให้สิ้นซาก











“บิ๊กราญ"สั่งลุย "นพศิลป์ ร่วม DOPA N.I.C.E” นำทีมบุกทลายเครือข่าย “โรฮิงญา” สวมบัตรหัวศูนย์ รวบปลัดอำเภอ พร้อมพวก 17 หมายจับ
“บิ๊กราญ"สั่งลุย "นพศิลป์ ร่วม DOPA N.I.C.E” นำทีมบุกทลายเครือข่าย “โรฮิงญา” สวมบัตรหัวศูนย์ รวบปลัดอำเภอ พร้อมพวก 17 หมายจับ
“บิ๊กราญ"สั่งลุย "นพศิลป์ ร่วม DOPA N.I.C.E” นำทีมบุกทลายเครือข่าย “โรฮิงญา” สวมบัตรหัวศูนย์ รวบปลัดอำเภอ พร้อมพวก 17 หมายจับ
“บิ๊กราญ"สั่งลุย "นพศิลป์ ร่วม DOPA N.I.C.E” นำทีมบุกทลายเครือข่าย “โรฮิงญา” สวมบัตรหัวศูนย์ รวบปลัดอำเภอ พร้อมพวก 17 หมายจับ
“บิ๊กราญ"สั่งลุย "นพศิลป์ ร่วม DOPA N.I.C.E” นำทีมบุกทลายเครือข่าย “โรฮิงญา” สวมบัตรหัวศูนย์ รวบปลัดอำเภอ พร้อมพวก 17 หมายจับ
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