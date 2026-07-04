ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ “สองผัวเมีย จ.เลย“ รับจ้างส่งพัสดุยัดไส้เฮโรอีน ยังปัดโยงคดีแอร์สาว

MGR Online - ”โฆษกดีเอสไอ“ คุมตัวฝากขัง 2 สามีภรรยา จ.เลย รับจ้างส่งพัสดุเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติ หลังรับเป็นคดีพิเศษ - ป.ป.ส. เร่งขยายผลคดีแอร์สาว
วันนี้ (4 ก.ค.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยกรณีมติรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษที่ 99/2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ส่งมอบตัว นายอาทิตย์ (ชาวไทย) และนางทัดสะพอน (ชาวลาว) สามีภรรยา ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีน ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนส่งตัวฝากขังศาลอาญา เมื่อคืนที่ผ่านมา ว่า พนักงานสอบสวนเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาทันทีหลังรับตัว แล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อช่วง 09.00 น. วันนี้
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ยังคงให้การรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา แต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติด และปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาว โดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ด้าน น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ภายหลังตำรวจจับกุมนายอุทัย ผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาว โดย ป.ป.ส. ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบหาผู้บงการ ผู้ว่าจ้าง และผู้ร่วมขบวนการ
น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวว่า อีกประเด็นสำคัญ คือ การตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อ โดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศ