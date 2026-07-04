เปิดภาพวงจรปิด"แอร์สาว"ขนกล่องพัสดุซุกเฮโรอีนขึ้นคอนโด ก่อนเข็นกระเป๋าไปสนามบิน

กล้องวงจรปิดเผยภาพ “มีนา” แอร์สาวขนกล่องพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนขึ้นคอนโดย่านบางนา ก่อนเข็นกระเป๋าเดินทางออกจากที่พักไปขึ้นเครื่องบิน
วันนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียจับกุม น.ส.มีนา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินชื่อดัง พร้อมของกลางยาเสพติดเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลีย ยังขยายผลต่อเนื่อง หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในคอนโดมิเนียมย่านบางนา พบไทม์ไลน์สำคัญเชื่อมโยงตั้งแต่ช่วงพัสดุต้องสงสัยถูกนำส่งถึงคอนโด ไปจนถึงช่วงที่ผู้ต้องหาเดินทางออกจากที่พักก่อนบินออกนอกประเทศ
จากข้อมูลวงจรปิดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ พบว่า วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 14.59 น. น.ส.มีนา เดินเข็นรถเข็นที่มีกล่องพัสดุอยู่ด้านหน้า มุ่งหน้าไปยังห้องพัก ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 16.21 น. ปรากฏภาพ น.ส.มีนา แต่งเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พร้อมเข็นกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ ออกจากห้องพักและลงลิฟต์ ก่อนเดินทางไปสนามบิน และถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในเวลาต่อมา
โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 12.09 น. กล้องวงจรปิดจับภาพชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงิน ยกกล่องพัสดุขนาดใหญ่สีน้ำตาลออกจากท้ายรถยนต์สีดำ แล้วเดินเข้าไปในคอนโดมิเนียมย่านบางนา ซึ่งเป็นที่พักของ น.ส.มีนา จากนั้นเวลา 12.10 น. ชายคนดังกล่าวนำกล่องไปวางไว้บริเวณจุดรับพัสดุของคอนโด โดยมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลออกมารับพัสดุไว้
อย่างไรก็ตามล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายอุทัย ผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมฮู้ดสีน้ำเงินได้ที่จังหวัดพิษณุโลก หลังถูกซัดทอดว่าเป็นผู้นำพัสดุต้องสงสัยไปส่งให้ น.ส.มีนา ที่คอนโดมิเนียมย่านบางนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ก่อนที่ น.ส.มีนา จะถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมวันที่ 25 มิถุนายน 2569
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.ผน.ระบุว่า ชายฮู้ดน้ำเงินถูกจับกุมเมื่อช่วงคืนวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ที่จังหวัดพิษณุโลก และเบื้องต้นให้การรับว่าเป็นผู้นำกล่องพัสดุไปส่งให้ น.ส.มีนา จริง แต่ยังไม่ซัดทอดถึงบุคคลอื่น โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำและขยายผลเส้นทางเครือข่าย