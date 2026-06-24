ป.บุกรวบสาวบัญชีม้า เอี่ยวสแกมเมอร์ตุ๋นเหยื่อโอนเงินกว่า 20 ล้าน

กองปราบตามรวบสาวบัญชีม้า เอี่ยวแก๊งอ้าง ผกก.เมืองเลย-บริษัท AIS ตุ๋นเหยื่อโอนเงินกว่า 20 ล้าน อ้างถูกแก๊งคอลฯ ลวงอุ้มข้ามแดนเปิดบัญชีให้สแกมเมอร์
วันนี้ ( 24 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางสาวศิริพร อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 0749/2569 ลงวันที่ 16 มิ.ย.69 ข้อหา“เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยประการที่รู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด” ได้ภายในชุมชน ม.12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สืบเนื่องจากได้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานนิติกร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ ผกก.สภ.เมืองเลย โทรศัพท์ไปข่มขู่ผู้เสียหายว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินผิดกฎหมายรายใหญ่จากนั้นได้บังคับให้ติดต่อกันทางไลน์โดยบัญชีปลอมชื่อ “สภ.เมืองเลย” ต่อมาได้ส่งภาพเอกสารราชการและหมายจับปลอมมาข่มขู่ ก่อนหลอกให้โอนเงินมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายหลายครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,897,460 บาท
ต่อมาเมื่อรู้ตัวว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงิน จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกีบมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าว กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า น.ส.ศิริพร หนึ่งในบัญชีม้า หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.ราชบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่า เมื่อเดือนมี.ค. 2569 ตนได้สมัครงานตำแหน่งแอดมินเพจ “ทำงานที่บ้าน” ก่อนถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้มาฝึกอบรมสัมมนา จากนั้นก็พาตัวไปยังประเทศกัมพูชา บังคับให้เปิดบัญชีม้า โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการรายอื่นต่อไป