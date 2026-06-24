ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมเมืองปทุมฯ ยึดของกลางมูลค่า 30 ล้าน

ปคบ.-อย.-สสจ.ปทุมธานี ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ ยึดของกลาง 1.3 แสนขวด-เครื่องจักร-อุปกรณ์มูลค่า 30 ล้าน พบวัยรุ่นนำไปผสมเครื่องดื่ม 4x100
วันนี้ ( 24 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ.สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำหมายศาลเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จำนวน 4 จุด
โดยจุดแรกเป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อ Datissin สำเร็จรูป จำนวน 127,900 ขวด พร้อมขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยา 6,800 ขวด และหม้อสแตนเลสสำหรับต้มยาแก้ไออีก 2 ใบ
จุดที่สองเป็นสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบยาแก้ไอปลอมสำเร็จรูป 11,400 ขวด ยาแก้ไอระหว่างการผลิต 4,086 ขวด รวมถึงสารละลายในถังขนาด 1,250 ลิตร จำนวน 2 ถัง นอกจากนี้ยังตรวจยึดฉลากปลอมกว่า 114,165 ดวง บรรจุภัณฑ์กว่า 125,937 ชิ้น เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 28 รายการ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกว่า 802 ชิ้น
ส่วนจุดที่สามในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตรวจพบฉลากยาแก้ไอปลอม 18,090 ดวง และน้ำดื่มที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอมจำนวน 240 แกลลอน
ขณะที่จุดที่สี่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาแก้ไอปลอมสำเร็จรูปอีก 100 ขวด ฉลากปลอม 297,150 ดวง ของเหลวสีแดงไม่ทราบชนิด 1 แกลลอน ฝาสกรีนลาย 7,000 ชิ้น และหัวเตาแก๊ส 3 หัว
จากการตรวจค้นทั้ง 4 จุด เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อ Datissin ได้รวม 139,400 ขวด ยาแก้ไอระหว่างผลิต 4,086 ขวด ฉลากปลอมรวม 429,405 ดวง พร้อมขวดเปล่า ฝา บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีการนำยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมและยาน้ำบางประเภทไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม 4x100 สำหรับเสพเพื่อความมึนเมา ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและวัยรุ่นพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้น
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดลักลอบนำวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตและบรรจุยาแก้ไอปลอมภายในโกดังพื้นที่ อ.ลำลูกกา ก่อนกระจายสินค้าไปจำหน่าย โดยมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังพบว่าเป็นเครือข่ายที่เคยกระทำความผิดลักษณะเดียวกันมาก่อน แต่ยังคงลักลอบดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฐาน “ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตและขายยาปลอม
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อย. ตรวจสอบ เฝ้าระวังการผลิตและขายกลุ่มยาน้ำแก้ไอ ยาแก้แพ้ ซึ่งเป็นยาอันตรายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มวัยรุ่นในลักษณะสารเสพติดที่เรียกว่า 4x100 เพื่อหวังผลให้เกิดอาการมึนเมา รวมถึงมีการลักลอบขายทางสื่อสังคมออนไลน์มาโดยตลอด โดยยาแก้ไอเป็นสิ่งที่ประชาชนซื้อมารับประทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชน หากรับประทานยาปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีตัวยาเป็นส่วนผสม อาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล และอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ ( 24 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ.สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำหมายศาลเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จำนวน 4 จุด
โดยจุดแรกเป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อ Datissin สำเร็จรูป จำนวน 127,900 ขวด พร้อมขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยา 6,800 ขวด และหม้อสแตนเลสสำหรับต้มยาแก้ไออีก 2 ใบ
จุดที่สองเป็นสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบยาแก้ไอปลอมสำเร็จรูป 11,400 ขวด ยาแก้ไอระหว่างการผลิต 4,086 ขวด รวมถึงสารละลายในถังขนาด 1,250 ลิตร จำนวน 2 ถัง นอกจากนี้ยังตรวจยึดฉลากปลอมกว่า 114,165 ดวง บรรจุภัณฑ์กว่า 125,937 ชิ้น เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 28 รายการ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกว่า 802 ชิ้น
ส่วนจุดที่สามในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตรวจพบฉลากยาแก้ไอปลอม 18,090 ดวง และน้ำดื่มที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอมจำนวน 240 แกลลอน
ขณะที่จุดที่สี่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาแก้ไอปลอมสำเร็จรูปอีก 100 ขวด ฉลากปลอม 297,150 ดวง ของเหลวสีแดงไม่ทราบชนิด 1 แกลลอน ฝาสกรีนลาย 7,000 ชิ้น และหัวเตาแก๊ส 3 หัว
จากการตรวจค้นทั้ง 4 จุด เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อ Datissin ได้รวม 139,400 ขวด ยาแก้ไอระหว่างผลิต 4,086 ขวด ฉลากปลอมรวม 429,405 ดวง พร้อมขวดเปล่า ฝา บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีการนำยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมและยาน้ำบางประเภทไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม 4x100 สำหรับเสพเพื่อความมึนเมา ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและวัยรุ่นพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้น
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดลักลอบนำวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตและบรรจุยาแก้ไอปลอมภายในโกดังพื้นที่ อ.ลำลูกกา ก่อนกระจายสินค้าไปจำหน่าย โดยมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังพบว่าเป็นเครือข่ายที่เคยกระทำความผิดลักษณะเดียวกันมาก่อน แต่ยังคงลักลอบดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฐาน “ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตและขายยาปลอม
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อย. ตรวจสอบ เฝ้าระวังการผลิตและขายกลุ่มยาน้ำแก้ไอ ยาแก้แพ้ ซึ่งเป็นยาอันตรายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มวัยรุ่นในลักษณะสารเสพติดที่เรียกว่า 4x100 เพื่อหวังผลให้เกิดอาการมึนเมา รวมถึงมีการลักลอบขายทางสื่อสังคมออนไลน์มาโดยตลอด โดยยาแก้ไอเป็นสิ่งที่ประชาชนซื้อมารับประทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชน หากรับประทานยาปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีตัวยาเป็นส่วนผสม อาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล และอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต