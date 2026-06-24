“ดีเอสไอ” รับ Forex เป็นคดีพิเศษ ฐาน พ.ร.บ.คอมพ์ฯ เล็งขยายผลความผิดอื่น

MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ เซ็นคำสั่งรับ Forex เป็นคดีพิเศษ ฐานความผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ เหตุชักชวนลงทุนเทรดซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ด้าน “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” ยังไม่ได้ประสานเข้าชี้แจง
วันนี้ (24 มิ.ย.) รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสืบสวนที่ 52/2569 กรณีตรวจสอบการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหาย และรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ และนำพยานหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากการเข้าพื้นที่ตรวจค้นไปตรวจสอบและวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Bitcoin และสกุล USDT เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุน
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.69 ได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณารับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เนื่องด้วยมีพฤติการณ์ทางคดีที่เข้าข่ายกฎหมาย ในความผิดฐาน พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343
อย่างไรก็ตาม พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการเซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในฐานความผิด “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” และจะได้มีการขยายผลดูความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยอีกว่า กรณีที่อธิบดีดีเอสไอ รับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดดังกล่าวไว้ก่อนนั้น เนื่องด้วยพบว่ามีการชักชวน เชิญชวน แนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมาก แต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุน เพราะมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้
ขณะที่ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม กรณีพบความเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ ล่าสุดทั้งคู่ยังไม่ได้มีการประสานขอเข้าพนักงานสอบสวนดีเอสไอเพื่อชี้แจงแต่อย่างใด และทางพนักงานสอบสวนก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกพยานเพื่อให้ทั้งคู่เข้าชี้แจง เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบปากคำผู้เสียหายในคดีจำนวนมากที่ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ ผู้แนะนำการลงทุน (IB) และบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงลงทุนเงินตราต่างประเทศ (Forex) นอกระบบ ให้เร่งติดต่อเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย อาทิ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ FOREX เช่น QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB) ประกอบด้วย อาจารย์พี, โค้ชเจมส์, JP Global, แอคมี่ และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับ - ส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และ 2.บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด