ผู้การ 6 ติดตามทรัพย์สิน มอบคืนผู้เสียหาย 2.5 แสนบาท คดีโดนคนร้ายหลอกลวง

MGR Online-น.1 มอบหมายผู้การ 6 ติดตามทรัพย์สินมอบคืนผู้เสียหาย จากคดีโดนคนร้ายข่มขู่หลอกลวง 2.5 แสนบาท ได้สำเร็จ พร้อมกล่าวขอบคุณตำรวจ ที่ช่วยเหลือเต็มความสามารถ
วันนี้ (23 มิ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.นที ทวนดิลก รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.เกริก แก้วแสนตอ รอง ผกก.จร.สน.ปทุมวัน ร.ต.ท.ธนูธรรม ปาปะเขา รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน
ได้มอบเงินคืนผู้เสียหาย จำนวน 250,000 บาท จากกรณีถูกกลุ่มคนร้ายใช้กลฉ้อฉล ข่มขู่หลอกลวงทำให้เกิดความกลัวจนหลงเชื่อ สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากและได้เข้าร้องทุกข์กับ สน.ปทุมวัน จากนั้นตำรวจได้สืบสวนติดตาม จนสามารถคืนเงินให้ผู้เสียหายได้จำนวนทั้งสิ้น 250,000 บาท
ผู้เสียหายได้กล่าวขอบคุณตำรวจ ที่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ในการติดตามทรัพย์สินจนได้คืน และติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้มอบขนมให้ตำรวจเพื่อเป็นการขอบคุณ.