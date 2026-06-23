“กัน จอมพลัง” ประสาน ดส.เข้าช่วยสาว 17 ถูกแม่บังคับค้ากาม-ถ่ายคลิปกับต่างชาติ

“กัน จอมพลัง” ประสานตำรวจ ดส.และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเหยื่อสาววัย 17 ปี หลังถูกแม่บังคับค้าประเวณีกับชาวต่างชาติ และถ่ายคลิป
วันนี้ (23 มิ.ย.) พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส. นำกำลัง กก.ดส.บช.น. และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกันเข้าช่วยเหลือ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ผู้เสียหาย จากบ้านเช่าแห่งหนึ่ง ในชุมชนแสงศิริ แยก 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
หลังได้รับการประสานจากนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง ว่า ผู้เสียหายถูกแม่ตังเองบังคับค้าประเวณีและถ่ายคลิปลามกอนาจารกับชาวต่างชาติ พร้อมคุมตัว น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 32 ปีแม่เด็ก และจับกุม นายซี (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี พ่อเลี้ยง หลังตรวจพบปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกาย จึงนำตัวมาสอบปากคำที่ สน.หนองค้างพลู นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือเด็กอีกจำนวน 2 คน เป็นเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ และเด็กชาย 9 ขวบ มาอยู่ในความคุ้มครองของ พม.
ด้าน น.ส.สวย (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี เป็นน้าสาวของหญิงสาว อายุ 17 ปี ได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับกัน จอมพลัง และเป็นพยาน เนื่องจากเคยถูกบังคับให้กระทำเช่นเดียวกัน เปิดเผยว่า ถูกพี่สาวของตนเอง บังคับให้เริ่มค้าประเวณีตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยบังคับให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับชายชาวต่างชาติ เคยโดนบังคับให้รับลูกค้ามากสุด 3-4 คนต่อวัน ส่วน เหตุผลที่บังคับให้ตนเองค้าประเวณี พี่สาวอ้างว่า “ถ้าไม่ทำก็ไม่มีกิน จะเอาเงินที่ไหนมาดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียง” ตนเองจึงต้องยอมทำ และทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าบางรายก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ ซึ่งตนเองก็ทราบ และต้องทำตามที่เขาบอก ส่วนรายได้ต่อครั้งอยู่ที่ 2,000-3,000 บาท แต่พี่สาวให้เงินค่าทำงานแค่ 100-200 บาท ซึ่งตนเองทำได้อยู่ประมาณ 3 ปี ก็ตัดสินใจหนีออกมาเหตุผลเพราะแม้กระทั่งเวลาหลับนอนที่ควรจะเป็นเวลาพักผ่อนของตนเอง ก็ยังถูกพี่สาวบังคับให้ไปค้าประเวณีกับชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ภายหลังหนีออกมาก็ไม่รู้เลยว่า หลานสาวของตัวเองจะถูกกระทำเช่นเดียวกัน จนกระทั่งหลานสาวได้ติดต่อมาหา และเล่าให้ฟังว่าถูกทำแบบที่ตนเองเคยโดย ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมาก ก่อนหลานเล่าให้ฟังว่า ”แม่หลอกให้ไปเป็นเพื่อน ก่อนที่จะบอกให้หลานไปถอดเสื้อผ้าในห้องน้ำ และออกมารับลูกค้า“ ซึ่งถ้าหากตัวเองไม่หนีไปก่อน เชื่อว่าในครั้งนั้นก็ต้องเป็นตัวเองที่ไปรับลูกค้าแทน
พร้อมบอกว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี เงินที่ได้จากการค้าประเวณีของตนเองพี่สาวจะนำไป เล่นการพนันออนไลน์ และให้สามีใหม่ ไปเสพยาเสพติด นอกจากนี้ ตนเองยังเคยถูกบังคับให้ถ่ายคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์กับสามีใหม่ของพี่สาว เพื่อนำคลิปไปขายให้กับชาวต่างชาติ ก็ใช้เหตุผลเดิมอ้างว่าถ้าไม่ทำจะไม่มีเงินมาดูแลพ่อ ที่ผ่านมาเคยบอกให้พี่สาวหยุดการกระทำเช่นนี้และไปทำอาชีพสุจริต แต่พี่สาวไม่ยอมทำปฏิเสธ อ้างว่า หลานตัวเองทำงานที่อื่นไม่ได้ เพราะเด็กขี้เกียจ
ด้านกัน จอมพลังระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เข้าไปช่วยเหลือ น้องผู้เสียหายอายุ 17 ปี ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านหนองค้างพลู หลังจากที่น้องผู้เสียหายเป็นคนติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง เนื่องจากถูกแม่บังคับให้ออกไปหาเงินโดยการค้าประเวณีมีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ และบังคับถ่ายคลิปอนาจารเอาไปขายเพื่อแลกกับเงิน หรือแม้กระทั่งถ่ายคลิปอนาจาร กับแม่ตัวเอง ตั้งแต่น้องอายุ 14 ปี จนถึงอายุ 17 ปี โดนกระทำมาอย่างหนักหน่วง แต่ที่ตัดสินใจทักมาขอความช่วยเหลือกับตน เพราะจะหนีก็หนีไปไหนไม่ได้ หากหนีไปก็กังวลว่าน้องอีก 3 คน คือวัย 9 ขวบ 6 ขวบ และ 3 ขวบ จะต้องมารับชะตากรรมแทนเหมือนกับตนเองที่โดน
ในส่วนเรื่องคดีความนั้นทาง กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขยายผลจากแชตการติดต่อกับลูกค้าในโทรศัพท์มือถือของแม่เด็ก บัญชีการโอนเงิน เพื่อขยายผลถึงตัวผู้ซื้อบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้จะมีข่าวดี ส่วนเด็กสาวผู้เสียหาย และน้องอีก 3 คน ได้ประสานกับ พม. เพื่อให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นทั้งหมดจะถูกส่งให้ไปพักอาศัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจ ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าตำรวจชุดสืบสวน กก.ดส. อยู่ระหว่างขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการกระทำความผิดในครั้งนี้