ร้อง ป.ช่วยสางคดี! อดีตผู้บริหาร ทศท.ปลอมแปลงเอกสารยักยอกเงินสหกรณ์ 150 ล.

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การโทรศัพท์แห่ร้องร้องกองปราบฯ รับโอนคดี อดีตผู้บริหารร่วมกับพวกปลอมแปลงเอกสารยักยอกเงินสหกรณ์กว่า 150 ล้านบาท หลังแจ้งตำรวจท้องที่แต่คดีไม่คืบ
วันนี้ ( 23 มิ.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นางพัชราวลัย เกียรติณรงค์รบ อายุ 61 ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน ทศท. คอเปอร์เรชั่น จำกัด (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) พร้อมพวกประมาณ 10 คน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ทศท. ฯ เนื่องจากพบว่า มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตปลอมแปลงเอกสารสมาชิกเพื่อยักยอกเงินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว จนเกิดเป็นความเสียหายกว่า 150 ล้านบาท หลังก่อนหน้านี้เคยนำเรื่องเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วที่ สน.ทุ่งสองห้อง แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าทางคดีเท่าที่ควร
นางพัชราวลัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับเงินคงเหลือของสหกรณ์ที่สูญหายไปจากระบบจำนวนมาก จนมีการตรวจสอบอย่างละเอียดจนพบว่า มีอดีตผู้บริหารของสหกรณ์ท่าหนึ่งพร้อมพวก ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิกสหกรณ์เท็จขึ้นมาโดยพลการ โดยที่สมาชิกเหล่านั้นไม่ทราบเรื่อง จำนวน 1,300 ฉบับ เพื่อทำการทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์ออกไปใช้จ่ายส่วนตัว จนเกิดเป็นความเสียหายรวมกว่า 150 ล้านบาท โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2568-ต้นปี 2569
นางพัชราวลัย กล่าวต่อว่า หลังตรวจสอบพบ ทางสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งปลดอดีตผู้บริหารคนดังกล่าวออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา พร้อมกับตั้งทีมคณะบริหารงานสหกรณ์ชุดใหม่ขึ้นมา แต่ทว่าจนถึงตอนนี้การดำเนินการของทางคณะผู้บริหารชุดใหม่ในการเร่งรัดติดตามเงินสหกรณ์กลับคืน หรือ การดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตผู้บริหาร นั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือความชัดเจนใด ๆ
นางพัชราวลัย กล่าวอีกว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกจำนวนมากไม่ได้รับเงินปันผล หรือ เบิกถอนเงินหรือหุ้นของตนเองกลับคืนออกจากสหกรณ์ได้ เนื่องจากสหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ทำให้ทรัพย์ต่าง ๆ ของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือ เงินออมทรัพย์ ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ ตั้งอยู่บนความเสี่ยง จึงมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบปรามเพื่ออยากให้ช่วยรับโอนคดีจาก สน.ทุ่งสองห้อง มาดำเนินการแทน เพราะคดีผ่านมาหลายเดือน กลับยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ปัจจุบันคนกระทำผิดก็ยังใช้ชีวิตปกติ และไม่ได้รับโทษตามกฎหมายแต่อย่างใด