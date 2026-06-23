ป.รวบสองสาว บช.ม้า เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจ ขู่เหยื่อโอนเงิน 5.7 ล้าน

กองปราบบุกรวบสองสาวบัญชีม้า เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจ ข่มขู่หลอกเหยื่อโอนเงิน 5.7 ล้านบาท
วันนี้ ( 23 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.อัคนี ณ บางช้าง สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.อัญชัญ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” และหมายจับศาลจังหวัดนางรอง ในคดีลักษณะเดียวกันอีก 1 หมาย ได้หน้าบ้านพัก หมู่ที่ 12 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทั้งนี้มีผู้เสียหายถูกกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมีเส้นเงินต้องสงสัย ก่อนหลอกให้โอนเงินมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความตกใจผู้เสียหายจึงได้ทยอยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารตามที่คนร้ายระบุหลายครั้ง รวมมูลค่าความเสียหาย 5.7 ล้านบาท เมื่อรู้ว่าถูกหลอก จึงรีบเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนจนศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไว้หลายราย กระทั่งตามจับกุม น.ส.อัญชัญ หนึ่งในบัญชีม้าได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
วันเดียวกัน พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป.จับกุม นางสาววรัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักใน ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายราย ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทบัตรเครดิตและตำรวจ สภ.ศรีราชา หลอกว่าผู้เสียหายพัวพันกับคดียาเสพติดและการฟอกเงิน ก่อนหลอกให้โอนเงินรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเงินทั้งหมดถูกโอนเข้าบัญชีของนางสาววรัญญา
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนเองมีอาชีพหาพระเครื่องขายตามแผงต่าง ๆ ช่วงเกิดเหตุขัดสนเงินทอง จึงถูกเพื่อนสมัยเรียนชักชวนให้ทำงานตอบแชทลูกค้าและจัดการรายรับรายจ่าย โดยอ้างว่าต้องใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีเพราะยอดขายสินค้ามีจำนวนมาก ตนจึงยอมส่งมอบบัญชีให้ ก่อนที่เพื่อนคนดังกล่าวจะเงียบหายไปและหลบหนีออกจากพื้นที่ จนกระทั่งตนเองมาถูกจับกุมในที่สุด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง สน.พหลโยธิน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป